100.000 euros para los agricultores sanluqueños por las borrascas de marzo

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha entregado una ayuda municipal de 100.000 euros destinada a los agricultores de La Algaida y Los Llanos de Bonanza que se vieron afectados por las inundaciones provocadas por las borrascas registradas el pasado mes de marzo.

El acto tuvo lugar en el Palacio Municipal y contó con la presencia de representantes del sector agrícola, entre ellos los presidentes de la Comunidad de Regantes de Monte Algaida y de las cooperativas Frusana y Virgen del Rocío. Los asistentes agradecieron el respaldo económico del Consistorio, que se canaliza mediante ayudas directas a los agricultores para contribuir a paliar los daños sufridos en los cultivos.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, señaló que la entrega de estas ayudas responde a un compromiso adquirido previamente con la Comunidad de Regantes, las cooperativas, los mercados y otras entidades agrarias, dentro de las posibilidades económicas del Ayuntamiento. Asimismo, recordó que ha solicitado a la Junta de Andalucía que adopte medidas de apoyo económico al sector, al ser la administración competente en esta materia.

Durante el encuentro, la alcaldesa también informó sobre distintas actuaciones municipales ejecutadas en las zonas agrícolas de La Algaida y Los Llanos. Entre ellas, destacó el arreglo de la Carretera del Práctico, así como los trabajos de reasfaltado realizados en varios caminos rurales de Los Llanos. Además, mencionó intervenciones en el ámbito educativo y de servicios públicos, como la rehabilitación del colegio Maestra Caridad Ruiz, el refuerzo de la limpieza pública y la poda de arbolado.

En relación con futuras actuaciones, el Ayuntamiento anunció que en el próximo mes de marzo está previsto el inicio de obras de reasfaltado en once viales de La Colonia. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la planificación municipal de mejora de infraestructuras en zonas agrícolas.

El gobierno local reiteró su intención de seguir apoyando al sector agrícola, al que considera una actividad económica relevante para la generación de empleo y riqueza en el municipio, y de continuar desarrollando actuaciones de mejora en los distintos barrios de la ciudad.