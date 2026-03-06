Trump vuelve a la carga: “España es perdedora y no trabaja en equipo”

Siguen las tiranteces entre Washington y Madrid, la defensa del conflicto bélico contra Irán impulsado por la Casa Blanca, junto a Israel, contra el "no a la guerra" que proclama España, e incluso la ministra de Defensa española, Margarita Robles, se vio envuelta en una polémica por un encuentro el miércoles con el embajador de EEUU en nuestro país por unas declaraciones a favor de Donald Trump que ella insistió ayer en que no son falsas. Entretanto, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció ayer que mandará la mejor fragata de la flota a Chipre.

En todo este guiso no podía faltar la embestida del presidente estadounidense, que ayer volvió a arremeter contra Sánchez por la posición que mantiene respecto a la guerra iniciada el pasado sábado. El mandatario republicano llamó ayer a España"perdedora" en una entrevista telefónica con el tabloide The New York Post en la que, además, criticó que el Ejecutivo de Sánchez "no trabaja en equipo". "Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", dijo Trump al diario, considerando además a España "muy hostil a la OTAN" y "a todos" por su negativa a aumentar su inversión en defensa hasta el 5% de su Producto Interior Bruto.

"No trabaja en equipo, y tampoco vamos a trabajar en equipo tampoco con España", apostilló el mandatario republicano. Según el rotativo, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, de quien dijo que "no es Winston Churchill, por así decirlo", y lamentó "su actuación" respecto al"ataque contra una nación hostil" de EEUU, en referencia a su negativa inicial a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán. "Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases. Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", agregó.

Horas antes, el Ministerio de Defensa desmintió de manera rotunda que Robles expresara al embajador de EEUU, Benjamín León, que ella está "con Trump". "Es falso", subrayaron fuentes del departamento después de que el PP publicara en redes sociales un vídeo de los momentos previos a la reunión que Robles y León mantuvieron en la sede del Ministerio. El mensaje distribuido por el PP incluye un vídeo de 4 segundos en el que, según asegura el partido, la ministra dice al embajador que ella está "con Trump".

Preguntada sobre ese mensaje en TVE, la ministra recalcó que el Gobierno estadounidense tiene clara desde el sábado la posición de España y afirmó que al PP le "debería dar vergüenza" comportarse de esa manera en un asunto de este calado.

Asimismo, Robles, que defiende la misión "en defensa de la UE", rechazó que el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, donde llegará el próximo martes, signifique que España entra en la guerra de Irán y dejó claro que se trata de una misión de ayuda y de protección como todas en las que participan los militares españoles en el ámbito de la OTAN o de la UE. "Tenemos que tener siempre muy claro los temas, que creo que a veces una cosa es iniciar una guerra y otra que cuando hay una situación de evidente ataque a valores, a derechos, a libertades, a vidas humanas, está el derecho a la legítima defensa", respondió sobre si el envío del barco a la isla mediterránea suponía que España entraba en la guerra. Además, negó rotundamente que el envío suponga que España va a cooperar con el Ejército de EEUU, como habían apuntado desde la Casa Blanca el pasado miércoles. "En absoluto", dijo. Explicó que la Cristóbal Colón se encontraba ya en el Báltico participando en una maniobra con el grupo naval del portaaviones francés Charles de Gaulle en el ámbito de la Alianza Atlántica, que ha decidido dirigirse hacia Chipre.

La misión –precisó– iba a finalizar el lunes, pero"han pedido a la fragata española que los acompañe y en vez de terminar en Ferrol en pocos días, vamos a acompañarlos en ese tránsito hacia el Mediterráneo oriental", para dar protección a posibles ataques en este momento en la zona de Chipre o ayudar a posibles evacuaciones de ciudadanos.

En paralelo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó ayer que España "está jugando un juego extraño e incomprensible" en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir"su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea".

Herzog afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen. "En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España", dijo.

Y añadió que España "no sólo incumple su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que debería haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo, sino que, de alguna manera, está jugando un juego extraño e incomprensible". Todo ello cuando, explicó, "existe una formidable coalición internacional y regional cuyo objetivo es lograr un cambio en Oriente Próximo y, ante todo, destruir las capacidades del imperio del mal de Irán". Sus palabras se producen después de que España se negara a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EEUU e Israel.