Trump ve "un gran error" a Mojtaba Jamenei y no descarta confiscar el petróleo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "grave error" la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa.

"Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jamenei, el ayatolá que se mantuvo en el poder por más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación Furia Épica el pasado 28 de febrero.

Trump, además, dejó abierta la posibilidad de confiscar petróleo iraní mientras la ofensiva contra el régimen de los ayatolás avanza.Trump afirma que es “demasiado pronto” para hablar de esta posibilidad, aunque agregó que “ciertamente la gente ha hablado de ello”.

En este sentido, mencionó a Venezuela, donde Estados Unidos lanzó una redada en enero que capturó al líder del país, Nicolás Maduro. Desde entonces, la Administración Trump ha tomado medidas para asegurar y aprovechar las reservas de petróleo de Venezuela. En su discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado, Trump dijo que Estados Unidos ya ha obtenido más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela. "La gente lo ha pensado, pero es demasiado pronto para hablar de eso".

Tomar el control de una parte del petróleo iraní tensaría las relaciones de EEUU con China, que es el destino de alrededor el 80% de las exportaciones de petróleo crudo de Irán van a China, la segunda economía más grande del mundo y el mayor rival geopolítico de Estados Unidos.