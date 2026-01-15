María Corina Machado le entrega la medalla del Nobel a Trump: "Está totalmente comprometido con la libertad de los venezolanos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves un encuentro privado con la líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ambos almorzaron en el comedor privado de la residencia presidencial, en un encuentro de dos horas, íntegramente a puerta cerrada, sin comparecencia ante la prensa y al que la Casa Blanca dio un perfil bajo.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue “muy bien”. “Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”, aseguró. La líder opositora trató de aprovechar el encuentro para intentar convencer al presidente estadounidense de que lo mejor es un cambio de régimen y para que Washington presione para lograr la liberación de todos los presos políticos de las cárceles caribeñas.

Machado aseguró que le entregó Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz.“Le presenté la medalla. Y le dije: ‘Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento”, afirmó.

A la salida del Capitolio, después de mantener un encuentro con senadores demócratas y republicanos, Machado explicó que Trump está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos. No se trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. Esto es un día histórico”.

Casi coincidiendo con el inicio del encuentro entre Trump y Machado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que “el presidente estaba deseando que se celebrara esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva, porque es una voz verdaderamente notable y valiente para muchos venezolanos”.

Sin embargo, también admitió que Trump seguía dudando de que Machado tenga los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición en ese paí: “Es una postura realista y no ha cambiado”, afirmó.

Por contra Leavitt aseguró que el Gobierno venezolano dirigido por Delcy Rodríguez ha cumplido de momento “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente” Donald Trump, quien aseguró que “está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, afirmó la portavoz, que añadió que el republicano espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”.

Sin embargo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ante la Asamblea Nacional de Venezuela que si le tocara ir a Washington iría de “pie” y “caminando”, pero no “arrastrada”.

La mandataria también acusó a EEUU de limitar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras el “bloqueo naval” que asegura se dio previo a la captura de Maduro con el despliegue militar en aguas internacionales del Caribe.

“Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y la primer dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”, manifestó Rodríguez, quien pese a este discurso, la presidenta encargada ha mostrado su disposición a trabajar en una “agenda de cooperación” con Estados Unidos.