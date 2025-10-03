Trump da a Hamas hasta el domingo para aceptar su plan de paz o será un infierno

El presidente de EEUU, Donald Trump, da a Hamas hasta el domingo para responder a su plan de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamas tiene hasta el próximo domingo a las 18:00 de Washington (medianoche en la península) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o "se destará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.

Horas antes, un miembro de la oficina política de Hamas, Mohammed Nazzal, afirmó que el grupo responderá "pronto" a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra en Gaza, informó este viernes Al Jazeera.

Mohammed Nazzal, en declaraciones a la televisión qatarí Al Jazeera aseguró que el grupo "esta discutiendo" el plan presentado por Trump el pasado lunes, con el objetivo de detener la guerra de Israel contra Gaza y "pronto anunciará su posición sobre la propuesta".

El representante afirmó que la organización "tiene derecho a expresar sus puntos de vista de una manera que sirvan a los intereses del pueblo palestino", afirmando que: "no estamos actuando bajo la lógica de que el tiempo es una espada apuntando a nuestro cuello".

El plan de paz para Gaza presentado por Trump contempla la creación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La propuesta de 20 puntos prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que siguen en manos de Hamás.

Trump presentó esta propuesta tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su apoyo a la iniciativa porque, dijo, coincide con los objetivos de su ofensiva sobre el enclave.

El martes, el presidente estadounidense dio "tres o cuatro días" a Hamás, para responder al plan presentado, que carece de detalles en cuanto a tiempos y responsabilidades de los actores involucrados en un eventual gobierno de transición.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, que ha dejado más de 66.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.