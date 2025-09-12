Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk ha sido detenido. En una entrevista en directo en la cadena Fox News, Trump señaló que se trata del autor del crimen “con un alto grado de certeza”. “Creo que lo tenemos”, declaró.

Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Seguridad Pública de Utah han confirmado oficialmente que un sospechoso se encuentre bajo custodia.

Un asesinato en un campus universitario

Kirk fue asesinado el pasado miércoles, tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un acto en un campus universitario de Utah. El suceso conmocionó tanto al ámbito político como al estudiantil en Estados Unidos.

La confirmación de Trump añade expectativa sobre la investigación, aunque las autoridades competentes no han difundido todavía detalles oficiales.