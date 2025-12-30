Tercer día consecutivo de protestas en Irán por las dificultades económicas

Las protestas en Irán por el deterioro de la situación económica y la depreciación de la moneda continuaron este martes por tercer día consecutivo, con el cierre parcial de negocios y movilizaciones en varias universidades. En Teherán, se ha registrado el cierre parcial de negocios en el Gran Bazar y en otros mercados del sur de la capital, según imágenes publicadas en X por la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.

Los vídeos muestran una amplia movilización de las fuerzas de seguridad en el bazar y en las calles cercanas. Según Hrana, en las ciudades de Kermanshah (oeste) y Shiraz (sur) también se han producido manifestaciones con consignas como "muerte a la inflación" y "cierren, cierren", instando a los negocios a sumarse al movimiento de huelga que comenzó el domingo en Teherán.

Mientras tanto, en varias universidades de la capital iraní, como la Universidad de Teherán, Sharif y Beheshti, los estudiantes realizaron concentraciones en apoyo a las protestas de los comerciantes y ciudadanos contra la crisis económica que sufre el país, golpeado por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear, informó el portal estudiantil Amirkabir.

Las protestas surgieron el domingo, cuando los comerciantes de varios mercados y centros comerciales del centro y sur de Teherán cerraron sus tiendas y marcharon por las calles aledañas, en respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la caída del valor del rial y la inestabilidad económica que afecta a sus negocios.

Las manifestaciones continuaron el lunes y se extendieron a otras ciudades como Malard (en la provincia de Teherán), Karaj (norte), Kermán (sureste), Zanyán y Hamadán (noroeste), y la isla de Qeshm (sur). En algunas de ellas se escucharon lemas contra la República Islámica, como "muerte al dictador", según vídeos publicados por activistas en las redes sociales.

El Gobierno iraní reconoció este martes la legitimidad de las protestas por las dificultades económicas y abogó por el diálogo con los manifestantes, prometiendo hacer reformas para preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Irán enfrenta una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52 %, respecto al mismo periodo del año pasado. Además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido su valor en un 69 % frente al dólar, que se cotizó a 1.370.000 riales en el mercado libre.