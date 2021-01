Seguidores de Trump irrumpen en el Congreso de EEUU

Al grito de "Trump ganó", cientos de seguidores del mandatario irrumpieron este miércoles en el Congreso de EEUU tras desbordar a la Policía y provocaron caóticas escenas en la capital estadounidense, por lo que el Gobierno de la ciudad ordenó el toque de queda.

Hasta más de tres horas después no se pudo restablecer la seguridad en el interior del Capitolio y se despejó el exterior.

"No cederemos nunca, nunca concederemos", dijo el presidente Donald Trump a los miles de manifestantes congregados horas antes a las afueras de la Casa Blanca para la marcha denominada Salvar a EEUU.

La concentración reunió a decenas de miles de personas, que comenzaron la jornada en el parque cercano a la Casa Blanca antes de dirigirse al Congreso, reunido para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, un triunfo que no acepta Trump.

En sus discurso, el gobernante saliente arengó a sus seguidores a detener el "fraude electoral" y aseguró que el futuro de EEUU estaba en juego.

Marchar hacia el congreso

Instó, asimismo, a marchar hacia el Congreso, donde los legisladores se encontraban reunidos para celebrar la ceremonia de validación formal del resultado de las elecciones de noviembre, en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

Una hora después, miles de manifestantes cumplían la sugerencia del mandatario y se desplazaban hacia el Capitolio, a menos de dos kilómetros del lugar de la concentración. A partir de ahí, comenzó el caos.

Peleas dentro del Capitolio

Las imágenes mostraban cómo los seguidores del mandatario saliente se encaraban con los agentes que conformaban la barrera policial de seguridad y eran repelidos con gases lacrimógenos.

Posteriormente, cristales rotos, puertas rotas y peleas en el interior del Congreso entre seguidores de Trump y los policías encargados de custodiar el Legislativo. La Policía ordenó entonces la evacuación de todos los legisladores al verse superada por los manifestantes.

Algunos de los manifestantes lograron acceder al pleno de la Cámara de Representantes e incluso uno se sentó en uno de los sitios destinados para los discursos oficiales al grito de "Trump ganó". A la vez, otros individuos entraron en despachos de congresistas, entre ellos el de Nancy Pelosi, y se fueron conociendo informaciones de disparos dentro del Capitolio, a lo que siguió la orden de la alcaldesa Muriel Bowser de decretar el toque de queda en la ciudad.

Al mediodía, hora local, y ante la espiral del caos, Trump comenzó a llamar a la calma. "Pido a todo el mundo en el Capitolio que sea pacífico. Nada de violencia. Recuerde, somos el partido de la Ley y el Orden, respeten a nuestros grandes hombres y mujeres de uniforme", escribió el mandatario.

Trump culpó a Pence del caos

No obstante, culpó a su vicepresidente, Mike Pence, que presidía la sesión en el Congreso, del caos generado en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar la victoria electoral de Biden.

Pence había enviado una carta a los congresistas en la que aclaró que no puede revocar los resultados de las elecciones. "Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", escribió Pence a los congresistas.

"Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra Constitución (...). ¡Estados Unidos exige la verdad!", escribió Trump en un primer tuit mientras sus seguidores entraban a la fuerza en el Capitolio.

Una herida de bala que falleció en el hospital

Según medios locales, al menos una persona resultó herida de bala en el asalto de los manifestantes al Capitolio e imágenes de las cadenas de televisión mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia.

La mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia desde el interior de la sede legislativa y falleció horas después, según confirmaron fuentes policiales a la cadena MSNBC.

Nunca concederemos

Los increíbles acontecimientos de este miércoles se producen después de que el mandatario se haya resistido a la victoria de Biden en las elecciones, pese a que en noviembre quedó claro que había obtenido más votos que el presidente en los estados clave para confirmar la mayoría de los 538 votos electorales asignados los 50 estados de la Unión.

Desde entonces, el presidente y un equipo legal menguante ha perdido todas las acciones judiciales para desafiar el resultado electoral en los estados más importantes, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania o Wisconsin.

El pasado 14 de diciembre todos los estados del país certificaron a qué candidato asignaban sus compromisarios del Colegio Electoral con base en el escrutinio. Ese día quedó claro que Biden superó los 270 compromisarios necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero.

Toque de queda y Guardia Nacional

Tras alrededor de una hora de caos, centenares de manifestantes que se habían concentrado alrededor del vetusto edificio de mármol del Capitolio comenzaron a abandonar lentamente la zona de origen de las tensiones. No obstante, todo el Distrito de Columbia se situará en toque de queda y el Pentágono activó a todos los reservistas de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, alrededor de 1.100 soldados, para tratar de contener la insurrección en el Capitolio.

"La Guardia de DC (Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington) ha sido movilizada para apoyar a las fuerzas de seguridad federales", dijo el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, en un comunicado. Fuentes del Ejército de tierra de EEUU precisaron al diario The New York Times que los movilizados eran todos los componentes de la Guardia Nacional en el distrito, es decir, 1.100 militares reservistas.

Además, el gobernador de Virginia -estado contiguo a la capital-, el demócrata Ralph Northam, anunció que había enviado a Washington a miembros de la Guardia Nacional de Virginia junto a 200 agentes estatales para contener los disturbios.