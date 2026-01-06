Sánchez abre la puerta a que militares españoles participen en misión de paz en Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre de la Coalición de los Voluntarios por Ucrania en el Palacio del Elíseo en París.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano.

Sánchez ha anunciado en rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con representantes de los grupos parlamentarios para analizar la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país.

Una contribución que, a su juicio, debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como militar.

Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz, ha asegurado que está dispuesto, como ha hecho España "en otras latitudes", a colaborar con la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas españolas.

"Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa", ha destacado.