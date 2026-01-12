Rutte evita las amenazas de Trump y asegura que la OTAN va por el buen camino para proteger Groenlandia de China y Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que la Alianza va por el buen camino para mejorar la defensa de Groenlandia y del Ártico ante una posible mayor actividad de Rusia y China, y evitó entrar en las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar por la fuerza la isla ártica.

"Quiero destacar que todos los aliados coinciden en la importancia de la seguridad del Ártico, ya que sabemos que con la apertura de las rutas marítimas, existe el riesgo de que Rusia y China se vuelvan más activas", destacó Rutte en una rueda de prensa en Zagreb tras reunirse con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

Subrayó que, como Alianza y especialmente junto a los países limítrofes con la región, se ha concluido que la defensa colectiva es crucial y que es necesario hacer todo lo posible para proteger el Ártico.

"Se trata de una parte vital del territorio de la OTAN", enfatizó, y expresó la convicción de que los aliados "están trabajando en la dirección correcta".

En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre las amenazas de Trump de tomar por la fuerza Groenlandia si fuera necesario, Rutte dijo que su "única preocupación es cómo mantenernos seguros contra los rusos y contra cualquier otro adversario".

"Mirad lo que está haciendo China al desarrollar rápidamente sus propias fuerzas armadas, pero también lo están haciendo los norcoreanos y otros", añadió.

Recordó que hay ocho países árticos, de los que siete son de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y cinco países europeos, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, así como un país fuera de la Alianza: Rusia.

También China se ha convertido prácticamente en un país ártico, según explicó, por la extensión de sus actividades e intereses en la región.

Afirmó que el año pasado la OTAN cerró con éxito debates sobre cómo, como alianza, trabajar juntos para garantizar la seguridad del Ártico.

"Actualmente estamos discutiendo el siguiente paso, cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas discusiones para (...) asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad", explicó.

Rutte negó ante los periodistas que tenga el hábito de elogiar en exceso a Trump, sino que, según sostuvo, lo hace "solo en base a hechos, que existen".

"Lo hago siempre cuando personas contribuyen a la alianza y hacen cosas buenas, y creo que Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN, animándonos a todos a gastar más para igualar el gasto de Estados Unidos", dijo.

Recordó que, en la cumbre de La Haya, la Alianza decidió establecer el 5 % del gasto en defensa, incluida infraestructura crítica y otros gastos.

"Estoy absolutamente convencido de que sin Donald Trump nunca habríamos obtenido ese resultado en la cumbre de La Haya", subrayó.