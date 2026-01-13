Rusia rechaza un posible ataque de EEUU a Irán y amenazas de aranceles contra sus socios

Rusia rechazó este martes tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles de Washington a los socios comerciales de la República Islámica.

"Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles", aseguró María Zajarova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.

La diplomática advirtió de las "funestas consecuencias" para Oriente Próximo y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia -aunque no citó expresamente a EEUU- aproveche los "disturbios instigados desde el exterior" como excusa para repetir el ataque cometido en junio de 2025 por Israel y Estados Unidos.

"Refutamos firmemente también los intentos de chantajear a los socios extranjeros de Irán con el incremento de los aranceles", añadió.

Moscú considera que "fuerzas externas" intentan aplicar los métodos de las "revoluciones de color" (populares) para "la desestabilización y destrucción del Estado iraní".

"Condenamos decididamente la incendiaria injerencia exterior en los procesos políticos internos en Irán", señaló la portavoz, quieny destacó que las autoridades islámicas han mostrado voluntad al "diálogo constructivo" para superar las consecuencias negativas de la política hostil de Occidente.

A su vez, Zajarova resaltó que "la disminución de las protestas" en los últimos días hace pensar en una "gradual estabilización de la situación", a lo que hay que sumar el apoyo mostrado por miles de iraníes al régimen de los ayatolás.

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguei Shoigu, condenó el lunes la injerencia exterior en los asuntos de Irán durante una conversación telefónica con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

El presidente ruso, Vladimir Putin, que reapareció el lunes en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, se ha abstenido por el momento de comentar la situación en Irán, país al que no ayudó cuando fue bombardeado en junio pasado por Israel y más tarde por EEUU.