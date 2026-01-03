Reacciones a la detención de Nicolás Maduro: tibieza en la Unión Europea y contundencia entre los socios venezolanos

La Unión Europa (UE), a través de su alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, llamó este sábado "a la moderación" tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, donde el club europeo "sigue de cerca" la situación.

La alta representante de la UE lo dijo en su cuenta de X, después de que Donald Trump confirmara un ataque de Estados Unidos a Venezuela y asegurara que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados. Además de hacer "un llamamiento a la moderación" e insistir en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica", Kallas añadió que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas" y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad".

En líneas similares se fueron pronunciando países europeos, como Bélgica, Italia y Portugal, que coincidieron en decir que siguen de cerca la situación en Venezuela y en ofrecer apoyo a sus ciudadanos que viven en el país suramericano. "Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", escribió en X, por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de su Ejecutivo se ofreciera para mediar en la crisis de Venezuela para lograr una solución pacífica.

"Ataque militar" para socios de Venezuela

Con más contundencia que los países europeos, y con mayor rapidez, se pronunciaron socios habituales de la Venezuela de Nicolás Maduro, países vecinos e incluso detractores, como el chileno Gabriel Boric. El presidente saliente de Chile, que hace un año afirmaba, desde la izquierda política", que "el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura", escribió hoy en X: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

Colombia, que hace frontera con Venezuela, fue de los primeros en reaccionar tras una madrugada de explosiones en Venezuela y antes de confirmarse que se trataba de un ataque perpetrado por Estados Unidos que implicó la captura de Nicolás Maduro y su esposa. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en X que su Gobierno observaba con "profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región".

Y agregó que Colombia "adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos". También en X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional.

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U. a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió el canciller cubano.

"Agresión militar" para Rusia e Irán

Rusia e Irán, otros socios habituales de la Venezuela de Nicolás Maduro, reaccionaron a través de sendos comunicados de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores. Así, el Ministerio de Exteriores ruso condenó la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. "En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo", señaló el comunicado oficial, en el que Rusia apostilló que Washington cometió un "acto de agresión militar" contra Venezuela, lo cual es "profundamente preocupante". "Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados", afirmaron en Moscú.

E Irán recalcó describió los ataques estadounidenses como "una agresión contra un Estado soberano": "El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional".

El ministerio de Exteriores iraní también resaltó el derecho "inherente" de Venezuela a defender su soberanía nacional, su integridad territorial y su derecho a la autodeterminación. Asimismo, Bielorrusia se sumó a la condena manifestada por su vecina Rusia de la "agresión" de Estados Unidos contra Venezuela y advirtió de que la situación puede convertirse en el "segundo Vietnam" para Washington.