Primer paso hacia la paz: Israel y Hamás sellan un acuerdo para el intercambio de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, este lunes en la Casa Blanca.

El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás han alcanzado un acuerdo histórico que pone en marcha la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que contempla la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de determinadas zonas del enclave.

El pacto fue firmado en Egipto tras cuatro días de negociaciones indirectas con la mediación de Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos, y marca el primer paso hacia un alto el fuego sostenido. Según fuentes diplomáticas, los rehenes israelíes comenzarán a ser liberados el próximo lunes, mientras que Washington participará en la reconstrucción de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que “con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, en alusión a los 48 rehenes aún cautivos, de los cuales unos 20 seguirían con vida. Su Gobierno ratificará el acuerdo “en un gran día para Israel”, subrayó.

Por su parte, el presidente israelí Isaac Herzog destacó que “el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”, mientras que las familias afectadas celebraron el avance con “emoción y cautela”, pidiendo su aprobación inmediata.

Desde Gaza, Hamás presentó el pacto como un acuerdo “para poner fin a la guerra”, e instó a los mediadores a garantizar su cumplimiento. A cambio de los rehenes, el grupo exige la liberación de unos 1.950 prisioneros palestinos, incluidos 250 con cadena perpetua y 1.700 reclusos de Gaza.

La ONU insiste en la ayuda humanitaria

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, confirmó que el acuerdo “conllevará el fin de la guerra, la liberación de rehenes y prisioneros, y la entrada de ayuda humanitaria”.

Desde la ONU, el secretario general António Guterres celebró el compromiso e instó a consolidar un alto el fuego permanente y garantizar la ayuda humanitaria inmediata. También pidió aprovechar esta oportunidad “para avanzar hacia una solución de dos Estados que garantice paz y seguridad para israelíes y palestinos”.

Guterres hizo un llamado a que el alto el fuego se consolide de forma permanente y a garantizar la entrada inmediata y sin obstáculos de ayuda humanitaria esencial para Gaza, de la misma forma que instó a aprovechar esta oportunidad histórica para avanzar hacia una solución de dos Estados que reconozca la autodeterminación del pueblo palestino y permita que israelíes y palestinos vivan en paz y seguridad.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, felicitó a Trump por su "liderazgo esencial" y también agradeció a Catar, Egipto y Turquía por su "incansable trabajo de apoyo a las negociaciones".

También el presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Trump "por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás" y reafirmó que firmará la candidatura del mandatario de EE.UU. para el Nobel de la Paz, "en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional".