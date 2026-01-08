Venezuela libera un "importante número" de presos políticos, entre ellos cinco españoles

Venezuela anuncia la puesta en libertad de un número significativo de personas privadas de libertad, incluyendo tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, según declaró este jueves Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. La excarcelación, que ha comenzado este mismo día, forma parte de un movimiento dirigido por el Ejecutivo venezolano y ha sido presentada como un paso clave hacia el fortalecimiento del clima de paz en el país sudamericano.

Durante una rueda de prensa celebrada en Caracas, Rodríguez puntualizó que "se trata de un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inequebrantable de consolidar la paz en la República y la connivencia pacífica, sin distinción de ideología o religión". Sin ofrecer aún cifra exacta de beneficiados, el presidente del Parlamento subrayó que la medida se está aplicando "en este mismo momento". Rodríguez insistió en que esta decisión responde al propósito de propiciar una convivencia cívica más sólida.

Un mensaje de conciliación nacional

El Gobierno venezolano, a través de este acto, hace público "el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", en palabras del presidente de la Asamblea Nacional. La liberación de estos reclusos, tanto venezolanos como extranjeros, se produce en un momento en el que se busca reforzar la estabilidad interna y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.

Sin cifras oficiales pero con impacto inmediato

De momento, el Ejecutivo venezolano no ha facilitado detalles precisos sobre la cantidad ni la identidad de los excarcelados, aunque diversas fuentes parlamentarias han trasladado que el proceso se está desarrollando en coordinación directa con las autoridades competentes. Con este movimiento, Venezuela pretende enviar un mensaje de reconciliación tanto a nivel interno como externo, enmarcando la medida en su estrategia de consolidación de la paz durante el presente año.

Cinco españoles entre los presos liberados

Los presos españoles liberados por Venezuela son cinco, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas.