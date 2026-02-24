Un policía muerto y otros dos heridos tras un ataque suicida en Moscú

Investigadores rusos observan el coche en el que murió un policía y otros dos resultaron heridos en Moscú.

Un policía murió y otros dos resultaron heridos tras la explosión de un artefacto explosivo en Moscú, según informó este martes la portavoz del Ministerio de Interior de Rusia, Irina Volk. Las autoridades moscovitas informaron de que la deflagración se produjo cuando un desconocido se acercó a un coche patrulla e hizo estallar un artefacto explosivo. El atacante también murió en el lugar de los hechos, según el CIR, que estima que se trató de un terrorista kamikaze.

"En Moscú un agente de la policía murió mientras cumplía su deber. Otros dos agentes fueron hospitalizados con diversas heridas", escribió en Telegram.

La representante de Interior expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, teniente de la policía Denís Bratuschenko, de 34 años de edad.

"En estos momentos se llevan a cabo operaciones de investigación y búsqueda dirigidas a establecer todas las circunstancias del suceso", añadió.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) incoó causas penales por atentado a un agente de los servicios del orden y por tenencia y tráfico de sustancias o artefactos explosivos.

Según los canales de Telegram Baza y Mash, el incidente ocurrió en la madrugada del martes en la plaza ubicada frente a la terminal de trenes Saviolovski.

El Ministerio de Interior informó de que "un desconocido se acercó al vehículo de los agentes de la policía de tránsito, tras lo cual tuvo lugar la detonación de un artefacto explosivo".