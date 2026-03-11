Pedro Sánchez anuncia un plan de medidas socioeconómicas y estructurales ante la crisis de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que empleará todos los recursos del Estado para proteger a los ciudadanos españoles frente a las consecuencias derivadas de la guerra de Irán. En una entrevista concedida a eldiario.es, el líder del Ejecutivo ha adelantado que el plan que está preparando constará de dos ejes fundamentales: uno centrado en medidas coyunturales de carácter socioeconómico y otro en iniciativas de naturaleza estructural.

Sánchez ha dejado claro que se siente más identificado con los planteamientos del presidente del Consejo Европeo, António Costa, que con los de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta declaración llega después de que Von der Leyen afirmara esta semana que el orden internacional vigente hasta ahora ha llegado a su fin, una posición que contrasta con la defendida por Costa. El presidente español reveló que mantuvo una conversación telefónica con Costa el pasado lunes, aunque reconoció no haber hablado recientemente con Von der Leyen, con quien coincidirá la próxima semana en Bruselas durante la reunión del Consejo Europeo.

El jefe del Ejecutivo español ha subrayado que el verdadero dilema no es elegir entre un viejo o un nuevo orden, sino entre mantener un orden internacional o caer en el desorden que, según ha advertido, fue el que condujo a las dos guerras mundiales. En este sentido, defiende que los valores y principios de la Unión Europea no deberían modificarse ante el actual contexto geopolítico.

Ronda de consultas con grupos parlamentarios y agentes sociales

El Gobierno ha anunciado este martes que llevará a cabo una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizar las medidas que tiene previsto implementar como respuesta al escenario económico provocado por el conflicto en Irán. Al respecto, Sánchez ha explicado, sin entrar en detalles concretos, que el plan contempla dos pilares diferenciados: uno que incluirá respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico y otro centrado en medidas de carácter estructural.

Sobre este segundo eje de actuación, el presidente ha señalado que la gran lección que debe extraerse tanto de la guerra de Irán como de la de Ucrania es que cuanto menor sea la dependencia de los combustibles fósiles, mejor será la situación tanto para España como para el conjunto de Europa. Esta apuesta por la transición energética se presenta como una de las respuestas estructurales clave del Ejecutivo.

Posición ante Trump y valoración sobre Venezuela

Sánchez, quien reconoce que resulta difícil prever la duración del conflicto en Oriente Medio, ha afirmado que no le preocupa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda adoptar represalias contra España por su posición respecto a la guerra. El líder socialista considera que los proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán se equivocan en todo.

Respecto a la situación en Venezuela, el presidente del Gobierno considera que la presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia una transición que debe culminar en elecciones libres y limpias. Sánchez ha señalado que España cuenta con una experiencia histórica acumulada que puede resultar valiosa para acompañar ese proceso de transición democrática.