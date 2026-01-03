Miles de venezolanos se concentran en Madrid para celebrar la detención de Nicolás Maduro

Miles de venezolanos -3.000 según Delegación del Gobierno en Madrid- se han concentrado este sábado durante varias horas en la madrileña Puerta del Sol para celebrar el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Al grito de "y ya cayó, y ya cayó, este Gobierno ya cayó" y ataviados con banderas venezolanas, los manifestantes han mostrado su "alegría" y han asegurado que se encuentran "felices y esperanzados", como ha asegurado a Europa Press Gabriela Bello, una de las participantes en la concentración.

"Estamos aquí porque María Corina Machado y Edmundo González nos necesitan movilizados a los que estamos fuera. Tenemos la esperanza de que definitivamente el dictador de Venezuela sea juzgado como debe ser y que Venezuela tome otro rumbo, el rumbo de la libertad y de la libre expresión", ha expresado Mariana Gonzáles, que lleva 10 años residiendo en Madrid y que se fue de Venezuela "huyendo de la dictadura". Así, también ha pedido "que suelten a los presos políticos y que los que están fuera de Venezuela puedan regresar sin miedo. Y creo que hablo en nombre de todos los venezolanos que vivimos acá".

Agradecimientos a Donald Trump

En la concentración se han podido ver diferentes pancartas con mensajes de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como 'gracias Trump por el milagro' o 'Trump, gracias por darnos libertad', entre otros. Darío Péres, otro de los manifestantes, ha asegurado que "este es el mejor regalo de Navidad que Trump podría haber hecho a Venezuela" al tiempo que colocaba una bandera venezolana en el árbol de Navidad de la Puerta del Sol. "Estamos infinitamente agradecidos", ha expresado. "Agradecemos muchísimo a Trump por lo que hizo. Fue el único que tuvo la valentía ya que esto se viene dando desde hace muchos años y nadie hacía nada", ha añadido mientras los participantes realizaban cánticos de 'viva Venezuela', 'viva la libertad' y entre abucheos a Maduro.

La concentración, amenizada por música y bailes realizados por los propios manifestantes, ha estado además secundada por curiosos que se encontraban en el centro de la capital. "No sabíamos muy bien qué había pasado, pero nos hemos encontrado esto al llegar y hemos decidido quedarnos para celebrar con ellos", ha asegurado a Europa Press Mario Galán, que paseaba por las inmediaciones cuando ha comenzado la concentración.

PP y Vox apoyan la concentración

Tras el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han acudido a Sol nuevos manifestantes convocados por la plataforma 'España con Venezuela. Hasta el final'. También ha acudido el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha afirmado que su partido representa a los españoles que están en contra del régimen de Nicolás Maduro, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez representa a los españoles que quieren "la permanencia del régimen" que instauró Hugo Chávez y les ha acusado "escudar esa satrapía".

En declaraciones en la Puerta del Sol, De los Santos ha señalado que la caída de un dictador es motivo de felicitación porque "que un sátrapa deje de abusar de los ciudadanos es algo por lo que cualquier demócrata debería sentirse orgulloso" y ha exigido al Gobierno de España que "de una vez por todas, reconozca esa victoria, reconozca que Edmundo González es el único presidente electo de Venezuela y, aunque sea tarde, dé paso y la enhorabuena a María Corina Machado por ese Premio Nobel de la Paz".

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha acudido a Sol para celebrar la detención de Maduro, a quien ha calificado de "narcodictador", y ha reclamado al Gobierno de España que rompa "todas las relaciones que aún mantiene" con la "narcodictadura" de Venezuela. "La Justicia puede ser lenta, pero siempre llega para todas las tiranías y para todos los autócratas socialistas", ha insistido Fúster, y ha defendido que este es el momento de que Venezuela "emprenda un nuevo camino hacia una democracia plena", ha afirmado Fúster.