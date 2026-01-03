Sin Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino se quedan al mando del chavismo militar

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas especiales de Estados Unidos deja abierta la incógnita de quién se hará con el poder en el país y si ello llevará a una transición democrática o a un enfrentamiento civil. Si hasta ahora el régimen chavista ha aguantado -Maduro falseó y no respetó el resultado de las últimas elecciones presidenciales- se debe al apoyo de las fuerzas armadas. Y son dos de los ministros más conectados con el Ejército, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes se han quedado al mando.

Diosdado Cabello, el ministro del Interior, representa al sector más duro del régimen, es el eslabón del chavismo que conectó a Hugo Chaves con Nicolás Maduro. Cabello ha llamado hace dos horas al levantamiento popular y a hacer frente al ataque de Estados Unidos. "Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", ha manifestado el considerado número dos del chavismo a la televisión estatal venezolana.

Vladimir Padrino es el ministro de Defensa, otro de los hombres poderosos del chavismo. El dirigente también ha comparecido en la televisión estatal, desde donde ha realizado un balance de los ataques de esta noche en los Estados de Caracas, Miranda y La Guaira. En ausencia de Maduro, la presidencia del país corresponde a Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta. Ella ha realizado unas declaraciones esta mañana a una radio venezolana, pero algunas fuentes han indicado que Rodríguez se encontraría de viaje en Rusia.

El régimen tiene el poder militar y policial del país, pero carece del apoyo popular que tuvo Hugo Chávez como se demostró en las elecciones de 2023, cuando la administración electoral quitó de modo fraudulento la victoria a Edmundo González, exiliado en España. González presentó su candidatura en apoyo a María Corina Machado, hoy Nobel de la Paz, después de que las mismas autoridades electorales le impidiesen presentarse.