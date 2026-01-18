Macron pedirá a Bruselas que active el instrumento anticoerción por amenazas de Trump por Groenlandia

Macron pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción por amenazas de Trump por Groenlandia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles del líder estadounidense, Donald Trump, informaron este domingo los medios franceses, citando fuentes próximas al Elíseo.

Este mecanismo que data de finales de 2023 abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

En un mensaje en X, Macron ya había advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

rump anunció que impondrá, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos -entre ellos Francia- que han enviado tropas a Groenlandia, territorio que el presidente estadounidense desea anexionarse.

Esa nueva tasa, aumentaría hasta el 25% a partir del 1 de junio y se mantendría hasta que Dinamarca acceda a negociar y llegue a un acuerdo para que el mandatario estadounidense culmine su plan de anexionarse la isla del Ártico.