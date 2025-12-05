Israel aumenta su gasto en defensa pese al alto el fuego

Israel ha fijado su presupuesto de defensa para 2026 en 34.630 millones de dólares (29.680 millones de euros) a pesar del alto el fuego para la Franja de Gaza rubricado el pasado 10 de octubre, informó este viernes la oficina del ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.

"Seguiremos actuando con determinación para fortalecer las Fuerzas Defensa de Israel, dar una respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes", afirmó Katz en el texto.

Por su parte, el gabinete del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, indicó que el presupuesto de defensa de 2026 ha experimentado un aumento de 14.553 millones de dólares (12.472 millones de euros) en comparación con 2023, año en que se produjeron los atentados de Hamas del 7 de octubre y la posterior ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

Asimismo, este plan de gasto en defensa acordado para el año que viene supone un aumento de casi el 25% con respecto a un borrador de ambos ministerios que se había publicado semanas atrás en medios israelíes.

Según el acuerdo, el nuevo presupuesto de defensa israelí se basará en una activación promedio de aproximadamente 40.000 reservistas para 2026, en comparación con los 60.000 que exigía el estamento militar.

Además, se pactó una partida de aproximadamente 225 millones de dólares (193 millones de euros) para el "fortalecimiento de los efectivos de seguridad en Judea y Samaria" (Cisjordania ocupada, excluyendo Jerusalén Este) repartido en los próximos tres años.

Esta partida "incluye la protección de la movilidad, la pavimentación de carreteras y rutas, el establecimiento de bases de las Fuerzas de Defensa de Israel en Judea y Samaria, así como proyectos en la frontera oriental", desglosa el comunicado de la oficina de Katz.

Katz y Smotrich acordaron el marco de gasto en defensa, mientras que se ha comenzado a debatir el presupuesto general del próximo año, que debe aprobarse en marzo o podría dar lugar a nuevas elecciones.

En las últimas horas, además, Smotrich se reunió con líderes comunitarios israelíes de localidades próximas a la frontera con la Franja Gaza y les trasladó que el conocido como presupuesto de reactivación -plan estatal destinado a reconstruir, rehabilitar y revivir zonas de kibutz afectadas el 7 de octubre- no se vería afectado en ningún caso.

"Como Gobierno, tenemos una misión que cumplir: la eliminación de Hamas, y nos aseguraremos de que la guerra termine sólo después de que Hamas sea eliminado. Seguiremos brindando a los líderes comunitarios y residentes las herramientas para seguir creciendo y llevar esta región a la prosperidad y el florecimiento", indicó Smotrich, según su oficina.

Israel gastó el año pasado 31.000 millones de dólares en sus conflictos militares con Hamas y con Hezbolá en el Líbano.

Desde entonces, Israel ha firmado acuerdos de alto el fuego con ambos grupos, pero en la práctica continúan los bombardeos casi a diario.

En la frontera norte, la escalada de tensiones se ha agravado en las últimas semanas, tras abatir Israel a un alto cargo de Hezbolá, y en la devastada Franja de Gaza prosiguen los ataques contra civiles y milicianos que Israel asegura tratan de cruzar la línea amarilla.

Ésta es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50% de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.