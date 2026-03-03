Irán intensifica el lanzamiento de misiles y provoca el cierre de las embajadas de EEUU en Kuwait y Arabia Saudí

Estados Unidos anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala lanzada por Washington en conjunto con Israel.

"La misión de Estados Unidos en Arabia Saudí permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Se cancelaron todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para ciudadanos estadounidenses", publicó en X la legación de Washington en Riad.El aviso recomendó a los estadounidenses en esa nación que permanezcan confinados en sus hogares."Evite la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque a las instalaciones. Seguimos limitando los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región", añade el mensaje.

Este anuncio llega después de que esa embajada fuera alcanzada este lunes por dos drones, que provocaron un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin reportes de víctimas. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "pronto" se sabrá su respuesta a este ataque.

Mientras, la misión en Kuwait informó hoy en X que permanecerá cerrada indefinidamente "debido a las tensiones continuas en la región". La embajada estadounidense en el rico país petrolero había advertido ya este lunes de que existía una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra esa nación y pidió que no se visite la legación.

El Departamento de Estado ordenó el domingo la salida de Kuwait del personal no imprescindible de su misión y sus países; y el lunes pidió a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluidos Kuwait y Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad.

La Embajada en Líbano anuncia también un cierre indefinido

La Embajada de Estados Unidos en el Líbano anunció este martes que permanecerá cerrada de forma indefinida ante la situación de seguridad en Oriente Medio, coincidiendo con sus bombardeos contra Irán y también con una ofensiva israelí contra el territorio libanés. "Debido a las actuales tensiones regionales, la Embajada de EEUU en Beirut estará cerrada hasta nuevo aviso. Todas las citas consultares rutinarias y de emergencia han sido canceladas, nos comunicaremos cuando la Embajada vuelva a sus operaciones normales", dijo la legación diplomática en su cuenta de X.

La Embajada ya había cerrado sus puertas este martes y había retirado a todo su personal no esencial poco antes del comienzo de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado. Durante anteriores picos de tensión en el Líbano, el edificio, ubicado al norte del capital, fue objetivo de manifestantes violentos y las carreteras aledañas tuvieron que ser cortadas por las fuerzas de seguridad libanesas para evitar altercados graves. Este lunes, en el marco de la guerra iraní, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya 40 muertos y que ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. EFE

EEUU inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas. Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el inicio del operativo. Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.