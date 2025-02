Elon Musk no dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump ni tiene "ninguna autoridad"

¿Qué posición ocupa Elon Musk en el Gobierno de Donald Trump? Por lo visto desde la victoria electoral del republicano, incluida su toma de posesión o la sesión ante la prensa de hace unos días en el Despacho Oval, en la que el multimillonario llevaba la voz cantante, con su hijo subido a hombros y el presidente de Estados Unidos sentado y casi aburrido, se diría que es poco menos que su mano derecha.

E incluso más, a tenor de esta portada de la revista Time:

Portada de la revista Time con Elon Musk sentado en el escritorio del Despacho Oval.

En estas primeras y agitadas primeras semanas de su segunda estancia en la Casa Blanca, Trump ha presentado a su nuevo mejor amigo como el máximo responsable del nuevo Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE), encargado de ejecutar los recortes masivos de gasto público que el neoyorquino prometió durante la campaña.

Pero lo cierto es que Musk no es administrador del DOGE, ni siquiera un empleado. Y quien afirma eso no es un crítico o un opositor, sino el propio director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, que en un documento oficial presentado ante el tribunal federal de Washington que lleva un caso presentado contra Musk por el estado de Nuevo México, afirma que es "un empleado de la oficina de la Casa Blanca" y que ocupa un cargo de "funcionario gubernamental especial no de carrera".

"Sin autoridad real o formal para tomar decisiones"

Es un asesor principal del presidente, Donald Trump, se añade en el texto, y "al igual que otros altos asesores de la Casa Blanca, el señor Musk carece de autoridad real o formal para tomar por sí mismo decisiones gubernamentales".

Trump describió a Musk como líder de operaciones cuando anunció este nuevo Departamento de Eficiencia el pasado noviembre, y el propietario de Tesla o SpaceX se ha convertido desde entonces en el rostro visible de esa fiebre por los recortes.

Elon Musk, con su hijo X subido a hombros, en el Despacho Oval en una comparecencia con Donald Trump. / Aaron Schwartz, EFE

De hecho, en su rueda de prensa en el Despacho Oval se dedicó, durante casi media hora, a atacar a "esa cuarta rama del poder que es la burocracia", que a su juicio hay que podar sin piedad para poner fin a esa legión de personas que toman decisiones que afectan a todos los ciudadanos "sin haber sido elegidos" para ello.

Sí, ese hombre "no elegido" dijo eso. En reiteradas ocasiones, en un Despacho Oval que parecía más su oficina que la del hombre sentado a su lado.

¿Quién dirige entonces DOGE?

Ni en la web de la Casa Blanca ni en la del propio DOGE aparece la estructura de ese departamento, solamente un listado (que se puede descargar como hoja de Excel) con los gastos, sobre todo en personal, de las distintas agencias federales y departamentos de la Administración de EEUU.

A eso se añade otro listado con lo supuestamente ahorrado hasta ahora vía recortes. Una tabla que encabeza la agencia para ayuda al desarrollo, USaid.

Pero en esa web no hay más información. Bueno, sí, en el apartado de últimas acciones se ha insertado un feed con los últimos mensajes publicados en la cuenta de DOGE en X (Twitter).

Acceso a los datos personales de los contribuyentes

Esta noticia coincide con otra aún más inquietante, que confirma algo que hasta ahora era una sospecha: que Musk estaba maniobrando, utilizando ese DOGE que no dirige, para hacerse con datos personales de los ciudadanos. Varios medios estadounidenses confirman que, en efecto, el DOGE está intentando acceder a datos fiscales personales de millones de estadounidenses.

Su objetivo es lograr entrada al Sistema Integrado de Recuperación de Datos (IDRS) del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el equivalente a Hacienda, una herramienta que permite a los empleados consultar, actualizar y enviar avisos relacionados con la información tributaria de los contribuyentes.

Este sistema contiene datos sensibles como el número de la Seguridad Social, direcciones, ingresos y deudas, lo que ha despertado temores sobre un posible uso indebido por motivos políticos.

La medida, supuestamente orientada a erradicar fraudes, ha generado alarma tanto en los funcionarios del IRS como entre expertos en privacidad, que advierten sobre el peligro de permitir a políticos acceder a información tan delicada.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha explicado cómo utilizaría estos datos para detectar y penalizar fraudes.

Esta situación se suma a la creciente inquietud en la sociedad estadounidense, que teme que esa información (y otra que puede estar recopilando de forma menos pública) pueda ser utilizada para atacar a críticos de Trump, en un contexto en el que personajes como Musk (aunque no sólo él) critican abiertamente a los jueces federales.

Además, existe un reglamento del IRS que impide a quien acceda al IDRS revisar datos fiscales de familiares, amigos o personalidades conocidas. Un juez federal bloqueó recientemente el acceso del DOGE al sistema de pagos del Departamento del Tesoro tras una demanda presentada por 19 fiscales generales estatales.