EEUU acusa a España de "alentar a los terroristas" de Hamas por las medidas de Pedro Sánchez

Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU ha asegurado este miércoles que las nueve medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "envalentonan a los terroristas" de Hamas.

"Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en el que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén", afirma el funcionario, sin identificar. "Estas medidas envalentonan a los terroristas".

Las medidas anunciadas por Sánchez el lunes incluyen la prohibición de que barcos con combustible destinado a las fuerzas armadas israelíes hagan escala en España o aviones de Estado con armamento para su Ejército atraviesen el espacio aéreo español, así como un embargo al envío de armas.

Estas decisiones, según Sánchez, están encaminadas a aumentar la presión para que cesen los ataques israelíes a Gaza y están especialmente enfocadas en aspectos económicos y la prohibición de comerciar con armas y munición con Israel, además de restringir el atraque de barcos y aviones que transporten municiones y equipos a territorio israelí.

También incluyen una partida de 10 millones de euros adicionales destinados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) para el auxilio de la población de Gaza y el aumento de la ayuda humanitaria y cooperación para el Enclave palestino, hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Israel respondió a través del ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusando al gobierno español de liderar "una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio". En un largo tuit, el ministro israelí ha afirmado: "El intento del corrupto Gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas es evidente. El activismo obsesivo del actual Gobierno español contra Israel resulta sorprendente en el contexto de sus vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela".

Agencias de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas y más de 18.000 de ellos niños y que ha generado una hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.