EEUU destruye 16 barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha destruido 16 barcos minadores iraníes en las proximidades del estrecho de Ormuz, según ha confirmado el Comando Central (Centcom), en el marco de la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán que alcanza ya su undécimo día. La operación se produce mientras Washington acusa a Teherán de amenazar la libertad de navegación en esta vía estratégica por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El presidente Donald Trump avanzó la noticia mediante un mensaje en su red social Truth Social, aunque inicialmente cifró en diez los navíos eliminados. "Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!", escribió el mandatario. Horas después, el Centcom elevó la cifra a 16 embarcaciones y difundió un vídeo que muestra diferentes ataques a naves, en su mayoría pequeñas lanchas amarradas a muelles.

Antes de hacer público el ataque, Trump había advertido a Irán sobre las consecuencias de minar el estrecho de Ormuz. "Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que se retiren, INMEDIATAMENTE!", exigió el presidente estadounidense. El mandatario añadió que si las minas no se retiran de inmediato, "las consecuencias para Irán estarán en un nivel militar nunca antes visto".

Inteligencia confirma colocación de minas en zona estratégica

Dos fuentes cercanas a informes de inteligencia estadounidense confirmaron a diversos medios, entre ellos CNN, que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz. Según estas fuentes, por ahora solo se han instalado unas pocas docenas de artefactos, aunque podrían desplegarse centenares de ellos utilizando la flota que aún conserva la República Islámica. No obstante, hasta la fecha no existe confirmación oficial de esta operación.

La situación en el estrecho ha provocado alteraciones significativas en el mercado petrolero internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara. Teherán, que inicialmente negó que el paso estuviera cerrado, declaró hace unos días que resulta poco probable garantizar la seguridad en la zona. El Centcom presumió de que los ataques están "degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional".

140 militares estadounidenses heridos en respuesta iraní

El Pentágono informó este martes de que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos por los ataques iraníes lanzados contra bases de Washington en países del Golfo Pérsico, en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Ocho de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que "la gran mayoría" presenta heridas menores y 108 de ellos "ya han regresado al servicio", según un comunicado del Departamento de Guerra.

Durante el conflicto, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes, los seis primeros durante un ataque de un dron en Kuwait. El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, advirtió que este martes sería el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva, enfocada también contra la industria de defensa iraní.

Impacto político y económico de la intervención

La importancia estratégica del paso de Ormuz para la economía mundial y estadounidense queda patente en estos mensajes de Trump. Las consecuencias negativas para las finanzas, lastradas por el aumento del precio del petróleo, suponen un punto crítico para la administración Trump, cuestionada incluso entre algunos de sus afines por haber iniciado la intervención en una zona tan compleja como Oriente Medio.

Las dudas sobre la duración de la ofensiva y el temor a que sea un conflicto que se enquiste colocan a los republicanos en situación delicada en periodo preelectoral, antes de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. El Centcom justificó sus acciones alegando que "durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas esenciales para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo".