Donald Trump en el Foro de Davos: "Europa no avanza en la dirección correcta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este miércoles su discurso en el Foro de Davos criticando "la dirección" que ha tomado Europa y la "sabiduría convencional" que ha llevado a un aumento del gasto público, los desequilibrios comerciales y la llegada de inmigrantes.

Trump dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió de que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan, los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la "sabiduría convencional" que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gasto público y a la "inmigración masiva sin control e infinidad de importaciones extranjeras".

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en la localidad suiza de Davos.

Trump criticó las políticas de energías renovables, el bajo gasto de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas en esa alianza es usar una "excesiva fuerza", pero aseguró que "no lo voy a hacer"