China critica las amenazas de Trump a España: "El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento"

China rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como arma o instrumento de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar las relaciones comerciales con España. La postura china se produce tras las críticas del mandatario estadounidense al Gobierno español por su negativa a autorizar el uso de bases militares para operaciones contra Irán.

La portavoz jefa del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, afirmó en rueda de prensa que "el comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento". Sus declaraciones respondían a las amenazas de Trump del martes, cuando calificó a España como un aliado "terrible" y advirtió que podría "cortar todo el comercio" con este país e incluso imponer un embargo. El origen de la tensión radica en la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de negarse a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva militar contra Irán.

La segunda economía del mundo también aprovechó para denunciar que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán "violan el derecho internacional", una posición que Pekín mantiene desde el inicio de las operaciones militares y de las que ha solicitado el cese inmediato.

Respuesta del Gobierno español a las amenazas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió a las amenazas del mandatario estadounidense señalando que Madrid cumple sus compromisos con la OTAN y que cualquier revisión de la relación bilateral deberá respetar la legalidad internacional. El Gobierno español subrayó además que los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos deben ser respetados en cualquier escenario de renegociación.

Posición de la Comisión Europea

La Comisión Europea, por su parte, confió en que Washington respete sus compromisos comerciales y afirmó de manera contundente que protegerá los intereses de la UE. Bruselas se posiciona así como garante de los Estados miembros ante las amenazas comerciales estadounidenses.