La Casa Blanca da luz verde la segunda fase del plan de paz en Gaza

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno tecnócrata sin presencia de Hamas.

Steve Witkoff, emisario especial de EEUU para Oriente Próximo y negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un Gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

“Estados Unidos espera que Hamas cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves”, advirtió.

Horas antes, Egipto anunció que los grupos palestinos reunidos en El Cairo alcanzaron un consenso sobre los integrantes del comité de técnicos que administrará la Franja.

Una fuente de seguridad egipcia próxima a las conversaciones afirmó que Ali Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, fue elegido como presidente de este comité y será responsable de Energía y Transporte.

La primera reunión de este comité se celebrará hoy en la embajada de Estados Unidos en El Cairo, y añadió que la capital egipcia será su sede temporal, desde donde comenzará a coordinar con la ONU, la Autoridad Palestina y los socios internacionales los próximos pasos.