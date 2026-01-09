Albares conversa media hora con Marco Rubio tras el ataque de EEUU a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado este viernes con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La conversación ha durado alrededor de media hora y en ella han abordado tanto la situación que atraviesa Venezuela como la crisis ucraniana ante la agresión rusa.

En un mensaje en la red social X, Albares ha informado de su conversación y ha ratificado el compromiso de España con el pueblo venezolano en esta nueva etapa. Según ha apuntado, además de la situación de Venezuela y de Ucrania, ambos han abordado la crisis de Gaza.

La llamada ha tenido lugar tras el primer gesto del Gobierno venezolano que ahora lidera Delcy Rodríguez y que este jueves liberó a un grupo de presos venezolanos y extranjeros, entre ellos cinco españoles. En declaraciones a Efe, Albares ha considerado que la excarcelación de presos es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y ha confiado en que sigan más pasos en esa dirección.

"Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza", ha manifestado el ministro, quien ha apostado por la discreción al ser preguntado por el resto de españoles que siguen en prisión tras la salida de los cinco primeros. No descarta que haya más liberaciones y tiene en mente el nombre de un preso en concreto con "muchas opciones de que pueda ser liberado".