Agentes de inmigración matan a tiros a otra persona en Mineápolis

Agentes de inmigración mataron este sábado a tiros a un hombre en Mineápolis, según confirmó la Policía a medios locales, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump.

El jefe de Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó este fallecimiento en declaraciones que recogía el diario The Minnesota Star Tribune.

“Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas”, explicó más tarde en una rueda de prensa O’Hara, después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, asegurase que la víctima iba armada.

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han generado masivas protestas entre los habitantes de Mineápolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió el gobernador del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis), Tim Walz, en la red X.

Un vídeo publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso. En las imágenes se ve a media docena de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo. En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro abra fuego contra el individuo, que queda inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

El mismo rotativo citaba a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a las agencias de inmigración, asegurando que la víctima estaba armada.

Las redadas a gran escala en Minesota fueron ordenadas por Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado.