La Agencia Internacional de la Energía liberará 400 millones de barriles de reservas de petróleo

Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado "por unanimidad" la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. La Unión Europea (UE), por su parte, instó este miércoles al G7 a mantener los flujos de energía y defendió la aplicación de límites a los precios del petróleo con vistas a estabilizar los mercados y perjudicar los ingresos de Rusia

"Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia", ha anunciado este miércoles el director de la AIE, Fatih Birol.

Con la liberación de estos 400 millones de barriles de petróleo, más del doble de la anterior intervención récord de la agencia al comienzo de la guerra de Ucrania, cuando liberó 182 millones de barriles de crudo, pretende compensar el suministro que se perdió debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz. No obstante, a pesar de destacar la importancia de la medida anunciada para aliviar los impactos inmediatos de la perturbación en los mercados, Birol ha subrayado que lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas "es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz".

La UE defiende los límites de precios

"La prioridad inmediata es mantener los flujos de energía, especialmente la navegación por el estrecho de Ormuz, fundamental para la economía mundial", indicaron en un mensaje conjunto en redes sociales los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, tras participar en una llamada con los países más industrializados.

Costa y Von der Leyen mostraron su agradecimiento al presidente francés, Emmanuel Macron, por organizar la videoconferencia a fin de debatir con los socios del G7 una respuesta coordinada a la preocupante situación en Irán y Oriente Medio. Insistieron además en que "la aplicación del límite máximo al precio del petróleo contribuirá a estabilizar los mercados y a limitar los ingresos de Rusia". "No es el momento de relajar las sanciones a Rusia", enfatizaron. Los presidentes comunitarios dejaron claro que deben centrarse en "minimizar el impacto en la seguridad y el mercado energético mundial".

Igualmente, señalaron que han acogido con satisfacción la decisión tomada este miércoles por unanimidad por los 32 miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para aliviar las tensiones en el suministro energético mundial por la interrupción del tráfico marítimo por Ormuz. "Hemos acordado colaborar estrechamente con los socios de la región para evitar que el conflicto se extienda y restablecer la estabilidad", concluyeron.

Macron, al frente de la presidencia rotatoria del G7, instó en la llamada a que otras naciones se abstengan de llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados. En concreto, abogó por "colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad".