Volkswagen se despide del Touareg de combustión con la exclusiva Final Edition

Volkswagen pone fin a una etapa en su gama con el lanzamiento del Touareg Final Edition, una edición especial que marca el cierre de la producción del modelo con motor de combustión. El SUV, que ha sido uno de los pilares comerciales de la marca en el segmento premium desde su lanzamiento hace 23 años, se podrá comprar hasta finales de marzo de 2026 por un precio de arranque de 75.025 euros.

Con tres generaciones y más de 1,2 millones de unidades, el Touareg ha consolidado como uno de los modelos más emblemáticos de Volkswagen. Su lanzamiento, simultáneo al del Phaeton -este sedán de 5,05 o 5,18 m estuvo a la venta entre 2002 y 2016-, supuso la entrada de la firma en el segmento premium.

En el interior, tanto frente al acompañante como en el pomo del cambio aparece la inscripción Final Edition.

La Final Edition se distingue por detalles exclusivos tanto en la carrocería como el habitáculo. Es el caso de la inscripción Final Edition grabada con láser en los marcos de las puertas traseras p en relieve sobre el cuero de la palanca de cambios. En los acabados Elegance y superiores, el emblema también aparece iluminado en el salpicadero y en los umbrales de las puertas, acompañado de una iluminación ambiental multicolor de serie.

A lo largo de sus tres generaciones, el Touraeg ha incorporado por primera vez en la gama Volkswagen diversos sistemas de asistencia, confort y seguridad que después se han extendido al resto de modelos de la marca.

Los pasos de puerta también tienen la inscripción que distingue a esta edición especial.

Actualmente, este SUV de 4,92 m y que en España se vende con cuatro niveles de potencia -3.0 V6 TSI de 381 CV, eHybrid de 462 CV y dos versiones del 3.0 V6 TDI con 231 y 286 CV-, se comercializa en 38 países más, con una fuerte presencia en Europa y especialmente en Alemania.

El Touareg se vende actualmente con cuatro motores de diferente potencia y dos niveles de equipamiento: Elegance y R-Line.

Con la llegada del Touareg Final Edition, Volkswagen despide a uno de los vehículos más representativos de su etapa de transición hacia la movilidad eléctrica. Su desaparición supone también el fin de la producción de motores exclusivamente de combustión para este SUV que, a partir de ahora, tendrá sólo la etiqueta Cero de la DGT: será eléctrico, pero podría contar con versiones híbridas enchufables.