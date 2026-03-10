La versión Yes del Opel Corsa, desde 16.250 euros, incorpora un nuevo color

El Opel Corsa Yes está disponible ahora con el color Koral Orange sin coste -al igual que ocurre con el Eukaliptus Green, una vez descatalogados los otros dos con los que se estrenó-, con el techo en color negro y llantas de 16" diamantadas. Además, el interior incluye detalles a juego con el color como es el caso de las costuras de tapicería y franjas en color naranja que se usan en las puertas y el salpicadero, así como el tapizado negro del techo.

Otros elementos incorporados de serie son un volante achatado en la parte inferior y tapizado en cuero sintético, el equipo de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10" o la de la instrumentación de 7".

Entre lo más característico de estos Corsa Yes están los toques de color que alcanzan a salpicadero, paneles de puertas o tapicerías.

Son opcionales, pero disponibles para estos Corsa Yes, el Comfort Pack que incluye el freno de estacionamiento eléctrico, el reposabrazos central o una segunda llave plegable, todo por 250 euros. También el Tech Park que incorpora una cámara de visión trasera junto a los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, retrovisores calefactables con ajuste eléctrico, alerta de vehículos en el ángulo muerto, etc, por 500 euros; o un Winter Pack, éste por 250 euros, con el que el volante está tapizado en cuero sintético y, como los asientos delanteros, calefactado. Este paquete incluye, asimismo, un asiento multiajustable para el acompañante o inserciones cromadas.

Esta edición especial puede elegirse en dos colores de carrocería y exclusivamente con dos opciones mecánicas basadas en el motor 1.2.

Los Corsa Yes pueden adquirirse con el motor 1.2 T de 100 CV combinado con una caja manual o el 1.2 T de 110 CV con cambio automático, con una diferencia de unos 3.000 euros de una a otra opción.