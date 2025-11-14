La versión Sport Speciale se suma a la gama del Alfa Romeo Junior MY2026

Alfa Romeo pondrá a la venta la versión Sport Speciale del Junior, sustituyendo así en la gama 2026 a la anterior edición especial Intensa. Se distingue por incorporar un kit de carrocería en negro brillante con inserciones plateadas en faldones y parachoques, protectores inferiores específicos, llantas de aleación Fori de 18" en acabado Miron Diamond Cut de dos tonos y la correspondiente insignia de Sport Speciale. También tiene cristales traseros tintados y, en opción, un techo bicolor.

En el interior, los asientos calefactados y con ajuste eléctrico están tapizados en Alcantara perforado con detalles en color claro, un material que también aparece en el salpicadero, túnel central y paneles de las puertas, así como combinado con el cuero en el volante, éste con costuras en contraste. Pedales de aluminio, iluminación ambiental y el logotipo del salpicadero retroiluminado, refuerzan el carácter diferencial de este Sport Speciale. ambiente exclusivo del habitáculo.

El kit exterior con abundantes elementos en color negro brillante marca las diferencias de este Sport Speciale respecto a otros Junior.

Puede equiparse además con el paquete Techno, que incluye ayudas a la conducción de nivel 2, faros Matrix LED, navegación TSI integrada, cámara trasera, sensores de aparcamiento, portón trasero motorizado manos libres, carga inalámbrica, detección de punto ciego y un sistema de audio de seis altavoces. También está disponible el Cargo Flex Kit para optimizar el espacio del maletero y ofrece como opción un techo solar panorámico o un parabrisas calefactado.

En el interior el Alcantara es el protagonista en esta serie especial ya que este material se usa para tapizar asientos u otras partes como puertas o salpicadero.

El Junior Sport Speciale estará disponible con tres variantes: un motor de gasolina 1.2 microhíbrida de 145 CV con tracción delantera, la variante de éste Q4 de tracción total e idéntica potencia o una versión eléctrica de 156 CV (115 kW). Por ahora, Alfa no ha aportado los precios para el mercado español de esta edición especial.