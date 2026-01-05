Toyota revalida su liderazgo en el mercado español de turismos con, un año más, casi 100.000 unidades

Toyota ha sido, una vez más, la marca más vendida en España de turismos en 2025, con un total de 96.290 unidades, lo que supone una cuota de un 8,38 por ciento del mercado: un retroceso respecto al 9,4 por ciento obtenido en 2024 al crecer a menor ritmo que el total del mismo. Los turismos sumaron 1.148.650 matriculaciones, con un incremento interanual de un 12,9 por ciento en el último ejercicio.

A Toyota, con enorme peso en la tecnología hoy preferida por los compradores -la de los híbridos no enchufables-, le sigue Renault, con 83.308 matriculaciones, que de este modo mejora espectacularmente los resultados respecto a 2024, cuando acabó con 64.236 unidades vendidas y en quinta posición. Pasa así de un 6,32 por ciento de cuota de mercado logrado en aquel ejercicio al 7,25 por ciento logrado el año pasado.

En cuanto al tercer lugar lo ocupa Volkswagen, que así cae una posición respecto a 2024. Eso sí, lo hace con un incremento de ventas ya que pasa de las 66.905 logradas en ese año a las 76.545 con las que cierra 2025. Esto supone mantenerse prácticamente en la misma cuota de mercado: frente a los 6,58 por ciento obtenidos en 2024, 6,66 en este último año.

Hyundai, por su parte, mantiene en su poder la quinta posición lograda en 2024 -arrebatada en el sprint del mes de diciembre por las ventas de Tucson y Kona a Dacia, que pasó a ser sexta- en el recién finalizado ejercicio, con una diferencia de apenas 1.300 unidades entre uno y otro año: frente a los 64.841 turismos vendidos en 2024 en el acumulado de 2025 sumó 68.568. Eso sí, su cuota de mercado cae levemente: medio punto, del anterior 6,38 por ciento al actual 5,97.

Cerrando el top 5 figura Seat, quien pasa del tercer puesto logrado en 2024 a ese quinto, si bien con prácticamente el mismo número matriculaciones al comparar ambos años: frente a las 65.299 obtenidas en 2024, 66.142 en 2025. La cuota de mercado de la marca española desciende del 6,42 por ciento al 5,76 en la comparación interanual.

Del quinto al décimo del ránking de las marcas más vendidas

Apenas a 350 unidades de Seat quedaría Dacia en el cierre del último ejercicio, con 65.788 matriculaciones -casi 11.000 más de las logradas en 2024-, seguida de Kia, con 61.708 y que, así mejora las 59.901 del año anterior.

Por su parte, Peugeot vuelve a ocupar la octava posición del ranking, igualmente con una mejora en sus números: de las 51.767 unidades vendidas en 2024 ha pasado a las 57.142 de 2025.

Cierran el top 10 dos marcas premium alemanas que son, en orden, Mercedes y BMW. La primera, vendió en 2025 50.721 unidades, 3.650 menos que en 2025; mientras que la segunda cerró el ejercicio recién terminado con 45.867 matriculaciones, apenas 618 más que en 204 y, consecuentemente, con casi medio punto porcentual menos de cuota de mercado, más del doble que su rival más directa.

MG, Skoda y Audi serían las que, tras las anteriores, superaron las 40.000 matriculaciones en 2025 con, respectivamente, 45.163, 42.387 y 41.260 unidades; mientras que Nissan y Citroën se situarían entre esos redondos márgenes de 40.000 y 30.000, con 34.711 para la japonesa y 34.286 para la francesa.

Por debajo de las 30.000 matriculaciones

Ford, Cupra, Opel y BYD superaron las 20.000 unidades vendidas con, en el mismo orden, 29.065, 26.589, 26.549 y 25.556. Esta cifra de ventas para BYD le suponen el mayor crecimiento porcentual respecto a 2024 entre las marcas más demandadas, ya que su incremento interanual es de un 373,9 por ciento,

Al hilo de las anteriores se encuentra Mazda, con 19.003 matriculaciones en 2025 a la que siguen Omoda, que es otra de las marcas que más crecen entre las de mayor volumen, con 13.963 y que suponen un aumento del 79,3 por ciento; Ebro con 12.459 -en este caso, sí récord absoluto de crecimiento del mercado, con un 44.396,4 por ciento, ya que en 2024 sólo matriculó 28 coches- y Jeep con 10.355 unidades.

El grupo de las de menos de 10.000 y más de 5.000 lo encabezan, de mayor a menor número de ventas de turismos: Fiat con 9.768, Jaecoo, 9.728: Lexus, 9.449 y Mini, 9.343. Les siguen a distancia Mitsubishi, habría cerrado el año con 6.166 matriculaciones y Suzuki, 5.683.

Aún con cuatro dígitos aparecen Honda con 4.911 unidades vendidas; KGM, 3.888; Porsche, 3.321; Alfa Romeo, 3.284, Land Rover, 3.063, Leapmotor, 2.975; DS, 1.848; Lynk & Co, 1.842; Evo, 1.233; y Subaru, 1.218.

Cerca del millar, pero por debajo, quedaría Polestar con 842. Le seguirían con ventas menos significativas SWM con 765; Xpeng, 698; Smart, 618; Lancia, 615; DFSK, 557; Alpine, 418; Livan, 216; Maserati, 250; Dongfeng, 218 y Ferrari, 109.

El resto de marcas no relacionadas -Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Seres, BAIC, Voyah, DR...- estarían por debajo del centenar de unidades matriculadas.