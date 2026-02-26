Toyota y Pony.ai inician la producción en serie de robotaxis eléctricos

Toyota y la empresa china especializada en conducción autónoma Pony.ai han iniciado la producción en serie de un robotaxi basado en el SUV eléctrico bZ4X, un movimiento que busca acelerar la implantación comercial de la movilidad autónoma eléctrica. El proyecto contempla la fabricación de más de 1.000 unidades durante 2026, que se integrarán progresivamente en flotas de taxi.

El vehículo se ha desarrollado conjuntamente por Pony.ai, Toyota Motor China y la joint venture GAC Toyota, combinando la plataforma eléctrica del bZ4X con tecnología de conducción autónoma avanzada. La producción se realiza en instalaciones compartidas por estas compañías, con el propósito de escalar la fabricación y reducir costes para facilitar su despliegue comercial.

Estos robotaxis incorporan sistemas de conducción autónoma de última generación capaces de operar sin conductor en entornos urbanos complejos. El despliegue inicial se centrará en las principales ciudades chinas, donde ya existen pruebas y servicios piloto de movilidad autónoma. El objetivo es consolidar un modelo de transporte basado en vehículos eléctricos y automatizados que reduzca emisiones y mejore la eficiencia del transporte urbano.

Pony.ai ya dispone de otros modelos en su flota de robotaxis a los que se añadirían los nuevos bZ4X.

La iniciativa también se enmarca en la estrategia de Pony.ai para ampliar su flota global de robotaxis, que podría superar los 3.000 vehículos a finales de 2026. Alcanzar economías de escala es clave para hacer rentable este tipo de servicios y acelerar su adopción por parte del público.

Para Toyota, el proyecto supone reforzar su apuesta por la electrificación y la conducción autónoma, dos ejes estratégicos en la transformación del sector. El desarrollo conjunto permite integrar la experiencia industrial del fabricante japonés con el conocimiento tecnológico de Pony.ai en inteligencia artificial y sistemas autónomos.

El lanzamiento de estos robotaxis refleja la creciente competencia internacional en movilidad autónoma, con fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas tratando de posicionarse en un mercado que podría redefinir el transporte urbano en la próxima década. La producción en serie del bZ4X robotaxi supone, así, un paso relevante hacia la generalización de servicios de taxi sin conductor y la transición hacia una movilidad más sostenible y automatizada.