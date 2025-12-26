Toyota muestra los prototipos de los GR GT y GR GT3 que llegarán a la producción.

Toyota Gazoo Racing (TGR) ha realizado el estreno mundial, de los GR GT y el GR GT3. Ambos prototipos, aún en fase de desarrollo, fueron mostrados por primera vez al público en Tokio (Japón).

El desarrollo de ambos modelos se llevó a cabo desde la concepción básica del vehículo bajo un enfoque denominado “unidad de equipo”, liderado por el presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda. Pilotos profesionales junto a un grupo de pilotos de desarrollo de la marca han trabajado con los ingenieros para crear coches que respondieran de forma directa y precisa al conductor. Esta metodología fue aplicada tanto al GR GT, concebido como un coche de carreras apto para carreteras convencionales, como al GR GT3, su derivado homologado para competir bajo las regulaciones FIA GT3. Ambos se posicionan como sucesores del Toyota 2000GT, así como del Lexus LFA.

Toyota recurre para estos GR GT a un chasis de aluminio de cara a obtener la máxima ligereza y resistencia.

Sus dimensiones de carrocería son de 4,82 m de largo, 2,00 de ancho y 1,20 de altura, lo que le hace parecido al LFA Concept presentado simultáneamente. Ahora bien, éste es eléctrico.

Toyota emplea por primera vez un chasis de aluminio, complementado con paneles de polímero reforzado con fibra de carbono que aportan resistencia y ligereza, con suspensiones de tipo multibrazo y frenos con discos carbocerámicos Brembo. Los neumáticos con unos Michelin Pilot Sport Cup 2 265/35 ZR20 delante y 325/30 ZR20 detrás.

Ambos coches siguen sus fases finales de desarrollo con vistas a su lanzamiento dos años.

Su sistema híbrido, aún en desarrollo, combina un V8 biturbo de 4,0 litros situado bajo el capó delantero con un motor eléctrico integrado en la transmisión, en una caja automática de ocho velocidades, situada en la parte posterior, de modo que la tracción es a las ruedas traseras. La potencia total prevista del sistema híbrido debe superar los 650 CV y el peso es de 1.750 kilos, repartidos un 45 por ciento en eje delantero y un 55 en el posterior.

No sólo es la primera vez que Toyota emplea un chasis de aluminio, sino que también estos GR GT serán sus primeros coches de producción con un V8.

El diseño aerodinámico del GR GT se desarrolló siguiendo un proceso inverso al habitual: primero se definieron los requisitos aerodinámicos ideales y, a partir de ellos, se elaboró la carrocería. Asimismo, el interior se configuró, según la marca, considerando criterios de ergonomía, priorizando visibilidad, funcionalidad y una posición de conducción óptima tanto para circuito como para uso diario.

El interior tiene un diseño mucho más convencional del expuesto en el LFA Concept, aunque Toyota afirma priorizado la posición de conducción y la visibilidad.

El único dato revelado por ahora en relación a sus prestaciones es que la velocidad máxima no será inferior a 320 km/h.

El GR GT3 aspira a ser un coche accesible para muchos pilotos de cara a que puedan competir en las pruebas FIA GT3.

Por su parte, el GR GT3 adopta los mismos principios que el GR GT de calle y los adapta a la competición. Será homologado bajo especificaciones FIA GT3 de cara a convertirse en una opción competitiva y accesible para pilotos de distintos niveles. TGR también está trabajando en un sistema de soporte integral para los equipos cliente.