Toyota muestra los prototipos de los GR GT y GR GT3 que llegarán a la producción
Dos por uno. Toyota ha presentado en un mismo evento el GR GT, su coupé deportivo de calle, biplaza e híbrido de 4,82 m de largo, con una potencia aproximada de 650 CV y que está en fase final de desarrollo; y la versión GR GT3 del mismo, un coche destinado a las carreras de circuitos, también en evolución hacia su configuración definitiva.
Toyota perfecciona sus Yaris más deportivos, los GR de 304 CV y con tracción total
Toyota Gazoo Racing (TGR) ha realizado el estreno mundial, de los GR GT y el GR GT3. Ambos prototipos, aún en fase de desarrollo, fueron mostrados por primera vez al público en Tokio (Japón).
El desarrollo de ambos modelos se llevó a cabo desde la concepción básica del vehículo bajo un enfoque denominado “unidad de equipo”, liderado por el presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda. Pilotos profesionales junto a un grupo de pilotos de desarrollo de la marca han trabajado con los ingenieros para crear coches que respondieran de forma directa y precisa al conductor. Esta metodología fue aplicada tanto al GR GT, concebido como un coche de carreras apto para carreteras convencionales, como al GR GT3, su derivado homologado para competir bajo las regulaciones FIA GT3. Ambos se posicionan como sucesores del Toyota 2000GT, así como del Lexus LFA.
Sus dimensiones de carrocería son de 4,82 m de largo, 2,00 de ancho y 1,20 de altura, lo que le hace parecido al LFA Concept presentado simultáneamente. Ahora bien, éste es eléctrico.
Toyota emplea por primera vez un chasis de aluminio, complementado con paneles de polímero reforzado con fibra de carbono que aportan resistencia y ligereza, con suspensiones de tipo multibrazo y frenos con discos carbocerámicos Brembo. Los neumáticos con unos Michelin Pilot Sport Cup 2 265/35 ZR20 delante y 325/30 ZR20 detrás.
Su sistema híbrido, aún en desarrollo, combina un V8 biturbo de 4,0 litros situado bajo el capó delantero con un motor eléctrico integrado en la transmisión, en una caja automática de ocho velocidades, situada en la parte posterior, de modo que la tracción es a las ruedas traseras. La potencia total prevista del sistema híbrido debe superar los 650 CV y el peso es de 1.750 kilos, repartidos un 45 por ciento en eje delantero y un 55 en el posterior.
El diseño aerodinámico del GR GT se desarrolló siguiendo un proceso inverso al habitual: primero se definieron los requisitos aerodinámicos ideales y, a partir de ellos, se elaboró la carrocería. Asimismo, el interior se configuró, según la marca, considerando criterios de ergonomía, priorizando visibilidad, funcionalidad y una posición de conducción óptima tanto para circuito como para uso diario.
El único dato revelado por ahora en relación a sus prestaciones es que la velocidad máxima no será inferior a 320 km/h.
Por su parte, el GR GT3 adopta los mismos principios que el GR GT de calle y los adapta a la competición. Será homologado bajo especificaciones FIA GT3 de cara a convertirse en una opción competitiva y accesible para pilotos de distintos niveles. TGR también está trabajando en un sistema de soporte integral para los equipos cliente.
También te puede interesar
Lo último