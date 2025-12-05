Toyota España elige a Francisco Berrocal como su nuevo presidente y CEO
Nombramientos
Toyota España tendrá nuevo presidente y CEO con la designación en ese puesto de Francisco Berrocal, quien sustituye a Miguel Carsi. Este, que venía ejerciéndolo desde 2019, pasará a ser Head of H2 Cluster Business Development and Value Chain en Toyota Motor Europe con sede en Bruselas.
Toyota, la única marca que se libra de un julio 'en picado' para las firmas japonesas
Toyota España ha anunciado el nombramiento de Francisco Berrocal como nuevo presidente y CEO de Toyota y Lexus España, relevando a Miguel Carsi. Este cambio será efectivo a partir del 1 de enero de 2026.
Con más de veinticinco años de trayectoria en el sector de la automoción, la mayor parte vinculada a Toyota, Francisco Berrocal aporta su experiencia en gestión comercial, transformación de canales, excelencia de cliente y dirección estratégica, tanto en España como en ámbito europeo.
Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, en la especialidad de Mecánica y Automoción, Berrocal inició su carrera en Lexus España en 2002 como gerente de Desarrollo de Canal. Desde entonces ha ocupado distintas posiciones en Toyota España, entre las que destacan Toyota & Lexus Dealer Development General Manager, Toyota Marketing Communications General Manager, Consumer Excellence Director y posteriormente Operations and Channel Management Director.
En 2021 se incorporó a Toyota Motor Europe como Head of Omnichannel & UCX, llevando a término proyectos de transformación digital y experiencia de cliente. En 2024 regresó a España como director comercial de Toyota.
Por su parte, Miguel Carsi, actual presidente y CEO de Toyota y Lexus España, iniciará una nueva etapa profesional en Toyota Motor Europe como Head of H2 Cluster Business Development and Value Chain. Carsi se incorporó a Toyota España en 1999, ocupando diferentes posiciones de responsabilidad como director financiero y director de Lexus. En 2019 ocupó el puesto al frente de Toyota y Lexus España que mantendrá hasta final de año.
También te puede interesar
Lo último