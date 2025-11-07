Toyota C-HR+ Electric, el primer C-HR eléctrico llega con hasta 609 km de autonomía

Toyota ha presentado el nuevo C-HR+ Electric, su primer modelo completamente eléctrico dentro de la familia C-HR. Ya se admiten pedidos para él y las primeras entregas están previstas en Europa para marzo de 2026.

Estará disponible con dos acabados: el Advance 230, desde 36.500 euros y ligado exclusivamente a la tracción delantera; y el Spirit 350 AWD, que parte de 44.000 euros -son precios con los descuentos de Toyota, pero sin CAE, Moves, etc-, asociado a la tracción total. Ambos comparten la batería de iones de litio de 77 kWh.

La gama la componen dos versiones con diferente equipamiento de serie y, una, con tracción delantera; mientras que la otra tiene un motor por eje y, así, tracción total.

Con ella el CH-R+ Electric es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 609 kilómetros en el modelo de tracción delantera, la de 224 CV (165 kW). Por su parte, en la versión con tracción total, la potencia asciende a 343 CV (252 kW) y la autonomía homologada con la norma WLTP se reduce a 500 km. Su ventaja es que cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, por los 7,4 s de la versión con sólo un motor en el eje delantero.

La carga corriente continua puede resolverse con potencia de hasta 150 kW, mientras que con alterna varía según la versión: hasta 11 kW en el acabado Advance y 22 kW en el Spirit.

El diseño de la carrocería es abiertamente anguloso, con formas mucho más lineales que las que tiene el C-HR.

El C-HR+ Electric es más grande y aerodinámico que el híbrido: 16 cm más largo, 4 cm más ancho y 3 cm más alto, luego su carrocería tiene 4,52 m de largo, 1,87 de ancho y 1,60 de alto. Consecuentemente ofrece más espacio habitable y un maletero de 416 litros, sea de tracción delantera o total.

Su coeficiente aerodinámico es de 0,26 y en su aspecto destacan las líneas angulosas, los faros LED estilizados, los tiradores de puertas integrados y las llantas de hasta 20" para el acabado más alto de los dos, que también se distingue por su carrocería pintada en dos tonos. Para el Advance son de 18" con embellecedores aerodinámicos.

El salpicadero del C-HR+ difiere considerablemente del que emplean los C-HR y es, prácticamente, igual al estrenado por el bZ4X en su última actualización.

En el interior se emplean diversos materiales de origen sostenible, como el cuero sintético. También dispone de una iluminación ambiental con 64 colores, pantalla multimedia de 14" con conectividad inalámbrica para teléfonos con sistemas Android Auto y Apple CarPlay o un cuadro de instrumentos digital de 7". La versión Spirit añade a lo anterior un techo panorámico, asientos para el conductor con regulaciones eléctricas y memoria, sistema de sonido JBL de 800 W, climatización con bomba de calor y cámaras que ofrecen una visión de 360º.

El C-HR+ tiene de serie el paquete Toyota Safety Sense con, entre otras ayudas, la asistencia de salida segura, que advierte de la presencia de vehículos o ciclistas cuando se abre una puerta. El Spirit igualmente tiene otras como la alerta de tráfico delantero cruzado o el asistente de cambio de carril.

Toyota asegura que el C-HR+ Electric refleja su compromiso con la neutralidad de carbono en Europa para 2040, y se convierte en un pilar clave de su estrategia eléctrica.