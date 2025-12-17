Dos títulos en el Andaluz de 2025 para Yamaha Eduardo Castro

Marino Villar ha sido, sin lugar a duda, el mejor piloto de MX2 después de mostrar una excelente regularidad. Ha conseguido la victoria en nueve de las catorce mangas disputadas lo que le ha llevado a hacer con el título a lomos de su Yamaha YZ250. Justo por detrás en la clasificación general, Alejandro Torres, que este curso también ha tenido que lidiar con las lesiones, sigue pisando muy fuerte. A bordo de la YZ125, el joven se ha proclamado subcampeón andaluz en MX2 y ha bordado su actuación en MX125, donde ha conquistado once de las catorce carreras de las que ha constado el año. Óscar Rueda también ha dejado patente que ha dado un paso al frente en su pilotaje finalizando en la segunda posición y cerrando el Top 5 de la categoría se encuentra el también integrante de Yamaha Eduardo Castro, Víctor Corbacho.

Gran trabajo el que ha llevado a cabo en su primer año en MX85 Álvaro Domínguez. Su madurez ha ido en progreso hasta conseguir la medalla de plata del Campeonato de Andalucía. A su vez, con calidad, ganas e ímpetu crece paso a paso Juanvi Cañado, que se ha proclamado subcampeón en la categoría de base MX65.

Final también a una YZ bLU cRU Cup en Andalucía con más de treinta pilotos

Paralelamente al Regional Andaluz, se ha celebrado la YZ bLU cRU Cup, copa de promoción de Yamaha para pilotos de base. Bajo la promoción de la Escudería Eduardo Castro, a la que se han sumado muchos otros equipos, concesionarios y pilotos a modo individual, la YZ Cup ha tenido como vencedores a Álvaro Domínguez, en MX85; Juanvi Cañado, en MX65; y a Óscar Rueda en MX125, todos ellos pertenecientes a Yamaha Eduardo Castro.

Los más jóvenes de la estructura Yamaha Eduardo Castro han brillado en MX65, MX85 y MX125.

Cabe recordar que la YZ bLU cRU Cup es un sistema único diseñado para identificar, desarrollar y promocionar jóvenes talentos de todo el mundo. El proyecto, que comenzó para los pilotos de motocross de 125cc en 2015 y se amplió a la competición de velocidad en 2017, para seguir desarrollándose en 2022 en el motocross con la inclusión de las categorías de 85cc y 65cc, proporciona un camino claro para guiar en la escena mundial a los pilotos más jóvenes, desde sus primeros pasos hasta lo más alto de la competición de motor sobre dos ruedas, todo ello encuadrado dentro de la existente estructura de competición de Yamaha.