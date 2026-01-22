Suzuki demuestra que la eficiencia real supera a la homologada en su reto solidario Litros x Kilos

Un año más, y van diez, Suzuki ha convocado a los periodistas especializados en información del motor su habitual prueba de Litros x Kilos, un reto en el que los estos deben conducir sus coches -este año, el Swift con motor 1.2 de 82 CV y el Vitara All Grip con el también micohibridado 1.4 de 110 CV, ambos con cambio manual- en condiciones de tráfico real y con el propósito de reducir lo más posible los consumos homologados de ambos. Respectivamente, acreditan 4,4 y 5,4 l/100 km.

Así, la pareja ganadora que condujo el Swift logró gastar sólo 3,1 l/100 km, lo que supone una reducción del 29,5 por ciento sobre el gasto homologado. En cuanto a los ganadores de la categoría del Vitara lograron reducir el consumo a 4,1 l/100 km, luego un 24,1 por ciento menos que el oficial.

La reducción del consumo real frente al homologado obtenida por el equipo ganador en la categoría del Swift fue de casi el 30 por ciento.

En cualquier caso, la totalidad de los equipos participantes fueron capaces de marcar registros inferiores a los obtenidos en las pruebas de homologación, incluso considerablemente por debajo de éstas, como lo demuestra que el equipo que más consumió de los diez que participaron a bordo del Swift registró 3,8 l/100 km, con una media de todos los equipos de 3,3 l/100 km

En cuanto al Vitara, otro tanto, pues el equipo que más gasolina necesitó de los nueve de esta categoría dejó el ordenador de viaje en 5,0 l/100 km, con una media de gasto de la totalidad de los participantes de 4,4 l/100 km.

Los participantes de la prueba rodeando a Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica, organizador de la misma.

El resultado de lo ahorrado en un recorrido de 57 kilómetros y con un tiempo limitado a una hora es transformado por Suzuki en kilos de comida que son entregados al Banco de Alimentos de Madrid, de modo que con esta undécima edición de esta iniciativa solidaria -en 2023 se celebraron dos ediciones- Suzuki ya ha alcanzado las 42 toneladas: este año el resultado de la prueba fueron 3.009 kilos de alimentos que irán a manos de familias con pocos recursos.

En 2024 se distribuyeron casi 17.000 toneladas de alimentos a través de 540 entidades benéficas en nuestro país que llegaron a 137.000 personas en situación de pobreza o exclusión social.