Škoda Vision O: así será el futuro familiar electrificado de la marca checa

Škoda ha presentado el Vision O, un prototipo que anticipa cómo serán sus futuros familiares eléctricos y que supone una evolución de su lenguaje de diseño Modern Solid de los Elroq o Enyaq en su carrocería de 4,85 m de largo y 1,90 de ancho. La marca, líder en Europa en el segmento Combi desde 2016, quiere trasladar a la electrificación el éxito de modelos como los Octavia y Superb.

El Vision O ofrece un acceso peculiar a su interior minimalista, con puertas traseras que abren en sentido contrario a las delanteras. También es muy espacioso y cuenta con más de 650 litros de capacidad de maletero. Otros recursos son una nueva pantalla panorámica Horizon que recorre de lado a lado el salpicadero, complementada por una pantalla central en posición vertical y de tipo flotante; iluminación bio-adaptativa que se ajusta a la luz exterior o un asistente personal de inteligencia artificial, Laura, que actúa como guía y apoyo durante el viaje. Entre sus soluciones Simply Clever se incluyen un altavoz portátil y una nevera integrada.

En el salpicadero se sitúa una instrumentación en una pantalla de 1,2 m de ancho que, prácticamente, ocupa toda la base del parabrisas.

El prototipo también refuerza el compromiso de Škoda con la sostenibilidad. Integra materiales reciclados y de origen vegetal, cuero reaprovechado y piezas fabricadas con impresión 3D siguiendo principios de economía circular. Todo ello se combina con un exterior robusto y optimizado aerodinámicamente, dotado de una máscara frontal Tech-loop, luces Cyber Lights y un color de carrocería que varía con la luz.

Además, incorpora tecnología de conducción autónoma y un modo Tranquil, que permite relajar los asientos, adaptar la iluminación y reducir la información de las pantallas para transformar el habitáculo en un espacio de descanso.

El Vision 0 prefigura como podría ser un futuro coche de carrocería familiar y eléctrico incorporado a la familia Škoda y como alternativa a los Octavia y Superb Combi.

El Vision O se perfila como el sucesor natural de la saga de familiares de Škoda, sin que la marca haya determinado aún qué tipo de sistema de propulsión eléctrico empleara. En todo caso, el modelo de producción basado en este concept utilizará una nueva plataforma del grupo Volkswagen que llegará en la próxima década, "con un desarrollo centrado en la eficiencia, la sostenibilidad, la solidez y una huella ecológica mucho más reducida", afirma Johannes Neft, miembro del Comité de Dirección responsable de Desarrollo Técnico de Škoda.

Entre las particularidades de este concept-car está la ausencia de un pilar central y la utilización de puertas traseras que abren en sentido contrario a las delanteras.

El Škoda Octavia, lanzado en 1959 y con versiones familiares desde 1960, es el modelo más vendido de la marca, con más de siete millones y medio de unidades desde 1996 y tres millones de Octavia Combi desde 1998. La versión actual tiene 640 litros de maletero. Por su parte el Škoda Superb, nacido en 1934 y relanzado como buque insignia en 2001, ha vendido más de 1,6 millones de unidades. Su versión Superb Combi, presentada en 2008, destaca por su maletero de 690 litros, la disponibilidad de versiones de tracción total e, incluso, variantes híbridas enchufables con 120 km de autonomía.