Škoda refuerza el infoentretenimiento en sus eléctricos Elroq y Enyaq
Škoda ha actualizado el infoentretenimiento de sus eléctricos Enyaq y Elroq con nuevas funciones de ocio, conectividad y seguridad. Juegos a bordo, vídeo, integración nativa de Spotify y alertas de vehículos de emergencia se suman a mejoras en planificación de rutas pensadas para optimizar viajes y recargas.
Škoda ha incorporado nuevas funciones de infoentretenimiento en los Enyaq con software 4.0 o superior y en el Elroq. Entre ellas destaca AirConsole, plataforma de juegos desarrollada por N Dream que debuta con 15 títulos, incluido Tetris, utilizables cuando el vehículo está estacionado y con el smartphone como mando. Admite tanto modo de un único jugador como varios y exige una cuenta MyŠkoda activa.
También se añade Škoda Play, un servicio de vídeo con noticias personalizadas y contenidos educativos procedentes de socios como Euronews, NASA+, CNN, Reuters o Bloomberg, entre otros. La reproducción sólo está disponible con el coche detenido. A esto se suma la integración nativa de Spotify, que permite acceder directamente a música y podcasts mediante la conexión de datos del vehículo, por tanto, sin necesidad de emparejarlo con el teléfono móvil.
Las tres funciones forman parte del paquete Media Streaming, gratuito durante los tres primeros años en vehículos nuevos.
En seguridad, la aplicación Traffication incorpora una alerta de aproximación de vehículos de emergencia con luces de advertencias activas y basada en Safety Cloud, ya utilizable en Reino Unido y Países Bajos, con más regiones previstas en un futuro.
Además, la aplicación MyŠkoda mejora la planificación de rutas con inteligencia artificial, permitiendo configurar paradas de recarga, limitar estaciones o fijar un nivel mínimo de batería al destino.
