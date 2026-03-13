Seat gana 40,9 millones en 2025, un 92 % menos, pese a batir récord de ingresos

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, y el vicepresidente de finanzas de Seat, Patrik Mayer, han presentado este jueves los resultados de la compañía en 2025, que estuvieron condicionados también por los costes asociados a la electrificación de la planta de Martorell (Barcelona), entre otros factores.

Anteayer el grupo Volkswagen detalló que Seat cerró el año con un beneficio operativo de un millón de euros, un 99,8 % menos que en 2024, de acuerdo a la normativa contable internacional, pero la filial española de VW ha dado a conocer este jueves sus cuentas según la normativa contable española, que reflejan un mayor beneficio.

Efectos fiscales y dividendos de Volkswagen Navarra

Ese beneficio de 40,9 millones que aparece en las cuentas de Seat se explica por los dividendos generados por su participada Volkswagen Navarra y también por efectos fiscales, ha argumentado Mayer, que ha puntualizado que el resultado antes de impuestos fue negativo en 21,8 millones.

Pese a que los aranceles al Cupra Tavascan han condicionado todo el ejercicio y han mermado la rentabilidad de Seat, la compañía ha dejado de pagar desde el 11 de febrero pasado los aranceles europeos adicionales del 20,7 % impuestos a la importación del Cupra Tavascan, el modelo eléctrico que fabrica en China.

En cuanto al resultado de explotación, alcanzó los 93,1 millones negativos -frente a los 534,6 millones positivos de 2024-, por lo que la rentabilidad de explotación fue negativa en un 0,6 %.

Objetivo del 6 % de rentabilidad sobre ventas en 2030

Haupt ha detallado que Seat se propone lograr una rentabilidad sobre ventas del 6 % antes del año 2030 y, en esta línea, ha apuntado que tienen grandes esperanzas puestas en el Cupra Raval, el primer eléctrico que se producirá en la planta de Martorell (Barcelona), que se presentará el próximo 9 de abril en 16 ciudades al mismo tiempo.

Tanto en la presentación de las cuentas como en un encuentro posterior con medios de comunicación, el consejero delegado de Seat y Cupra ha dicho que los resultados de 2025 “no están” donde quiere, pero ha subrayado que la electrificación acometida por Seat “tiene un coste”.

Haupt ha subrayado que Seat trabajará por “revertir” las cifras de 2025 y aumentar los beneficios, ya que en 2024 ganó 522 millones.

En esta línea, Haupt y el vicepresidente ejecutivo de finanzas de Seat, Patrik Mayer, han subrayado que Seat está aplicando ya un plan para reducir un 20 % sus costes de estructura que culminará este año.

Reducir inversiones y controlar los costes

Además de maximizar las ventas y de aprovechar la llegada del Cupra Raval, otra palanca para avanzar en el camino de la rentabilidad, una vez culminada la transformación de la planta de Martorell para fabricar coches eléctricos, será recortar las inversiones, de forma que se pueda hacer prácticamente lo mismo con menos inversiones, ha apuntado Mayer.

En ese sentido, ha comentado que el año pasado las inversiones productivas y en I+D alcanzaron un pico de 1.300 millones, un esfuerzo inversor que pasó factura al flujo de caja, que fue negativo en 431 millones de euros.

Mayer ha asegurado que uno de los objetivos de este año será revertir esa situación con el flujo de caja.

Récord también en ventas, impulsado por Cupra

Seat cerró 2025 con unas ventas globales de 586.251 unidades, lo que supone un incremento del 5 % con relación a 2024 y un nuevo récord para la compañía, gracias al tirón de Cupra.

En concreto, la marca Cupra alcanzó sus mejores cifras de ventas, con casi 329.000 vehículos, un 32,5 % más, mientras que la marca Seat superó las 257.000 unidades, un 17 % menos.

“El Cupra Raval llega en el momento idóneo, con Cupra batiendo récords año tras año”, ha dicho Haupt, que ha añadido que Cupra se propone alcanzar una cuota del 3 % en todos los mercados europeos, algo que ya ha logrado en algunos como Alemania o Dinamarca, entre otros.

“2026 será un año clave para Seat y Cupra. Entramos en la era del Cupra Raval”, ha subrayado Haupt, que ha destacado que Seat asume el liderazgo de la plataforma MEB21 del grupo Volkswagen.

Ello supone que se fabricarán en España los nuevos modelos eléctricos urbanos del grupo Volkswagen.

Seat descarta reducciones de plantilla

Por otra parte, Haupt ha explicado que la compañía no contempla “ningún tipo de reducción de plantilla en los próximos años” en España, a pesar de los planes anunciados por Volkswagen para recortar hasta 50.000 empleos en Alemania hasta el año 2030.

Respecto a las marcas Cupra y Seat, Haupt ha asegurado que siguen apostando por la marca Seat, con las nuevas versiones de los Ibiza y Arona y la renovación del resto de la gama en los próximos años, pero ha insistido de nuevo en que no ha llegado el momento de abordar la posibilidad de un eléctrico de la marca Seat.

Sin afectación por el momento por la guerra

Preguntado por los efectos de la guerra en Oriente Medio para Seat, Haupt ha dicho que por el momento “no hay impactos negativos”, y ha añadido que la compañía, al igual de Volkswagen, analizan de cerca la situación para garantizar cualquier efecto que pudiera darse como consecuencia del conflicto sea “mínimo”.

Haupt ha dicho que la guerra en Oriente Medio es una situación que “entristece mucho” y ha confiado en un desenlace “rápido” y “pacífico” del conflicto.

Pese al conflicto bélico actual, ha comentado que Cupra sigue viendo en Oriente Medio un mercado de futuro para la marca, que el pasado mes de septiembre aseguró que analizaba su entrada en esa región y que ponía el foco en países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes.