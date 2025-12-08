Santana reinicia la producción en Linares y firma un acuerdo estratégico con BAIC

Santana Motors ha inaugurado oficialmente la nueva Santana Factory en Linares (Jaén), un acontecimiento que marcará el retorno de la producción de automóviles a la ciudad tras catorce años de parón. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la alcaldesa de Linares, María Auxiliadora del Olmo; y el CEO de la compañía, Edu Blanco, entre otras autoridades e invitados del sector.

Allí se pondrá en marcha una línea de producción con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas. Los primeros pasos de la producción se harán en febrero en formato SKD, con "unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí", según ha indicado en la inauguración de la planta el director ejecutivo de Santana Motors, Eduardo Blanco.

Entre los comparecientes en el acto de inauguración estuvo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien destacó la vuelta de Linares a la producción de vehículos.

Las intervenciones institucionales subrayaron la carga emocional e industrial del renacimiento de Santana Motors. La alcaldesa de Linares, María Auxiliadora del Olmo, afirmó que el regreso de la marca supone “un paso importante para la ciudad”, recordando que “Santana no es solo una fábrica, sino un símbolo compartido”. Destacó además la transformación del antiguo recinto en un parque industrial competitivo gracias a una “gestión perseverante y planificada”.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificó el día como “histórico”, asegurando que la reinauguración “devuelve a Linares al podio de las capitales de la automoción”. Añadió que el proyecto refleja la fortaleza de la industria española y la capacidad del país para seguir ganando cuota de mercado.

Juanma Moreno puso en valor el trabajo de la Junta que preside para atraer la inversión china a Andalucía, de lo que es buena muestra la revitalización de esta planta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó que el proyecto “era muy deseado” y que la comunidad ha trabajado intensamente para hacerlo posible. Según afirmó, “hoy es un gran día para Linares y para toda Andalucía”, y la reactivación de la fábrica demuestra la capacidad de la región para atraer inversiones internacionales. Moreno valoró especialmente el papel que tendrá BAIC y celebró que “los Santana vuelvan a salir de Linares” como símbolo de una nueva etapa industrial.

En representación de la compañía su CEO, Edu Blanco, subrayó la relevancia del momento para Santana Motors tras “años de trabajo, negociación y convicción”. Señaló que la fábrica vuelve a estar operativa casi tres lustros después y que este renacimiento “no es fruto de una apuesta improvisada”, sino de una estrategia que busca consolidar a la marca en el mercado europeo. Blanco explicó que el arranque industrial ya está generando movimiento económico y que el proyecto prevé un crecimiento progresivo que permitirá revitalizar toda la cadena industrial.

Acuerdo con BAIC, una grupo industrial chino de relieve

El evento también acogió la firma oficial del acuerdo estratégico entre Santana Motors y BAIC Automotive Group, un gran grupo industrial chino. La alianza incluye la producción y comercialización en Europa de una nueva gama de todoterrenos licenciados por BAIC y que llegarán a Linares en formato SKD a partir de mediados del año que viene. El acuerdo fue rubricado por Edu Blanco; el director de Santana Factory, Zewen Liu; y el deputy CEO de BAIC Group, Li Hui.

Entre los futuros modelos de BAIC que Santana Motors producirá y venderá con licencia estarán varios SUV de diferente tamaño.

Li Hui destacó durante su intervención la afinidad entre ambas compañías, asegurando que “BAIC y Santana hablan el mismo idioma” y que el proyecto representa “no solo la reactivación de una fábrica, sino la creación conjunta de una nueva generación de vehículos Santana”. Señaló además que la marca española posee un valor histórico singular que ha podido percibir “en el espíritu de la ciudad y en el orgullo de sus trabajadores”.

Tras el acto institucional, Santana Motors hizo entrega de las primeras unidades y celebró un encuentro con representantes institucionales.

La actividad industrial de Santana Motors se ha inciado con pequeñas furgonetas eléctricas, fundamentalmente destinadas a corporaciones locales o flotas, aunque los 400 ya están a la venta.

Los primeros vehículos con los que se nutre la gama Santana son los pick-up 400D y 400 PHEV, respectivamente con un motor Diesel o un sistema de propulsión híbrido enchufable. Están basados, de manera análoga a como lo estuvieron los Land Rover Santana de sus homólogos británicos desde 1958 -y luego los Suzuki Samurai, Jimny y Vitara; e Iveco Massif-, en los Nissan Frontier Pro-4X hechos en China.

Los primeros Santana 400 matriculados en España son unidades importadas ya ensambladas desde China, pero pronto empezarán a llegar las hechas en Linares al mercado.

Las primeras unidades de estos nuevos Santana 400 llegaron completamente montadas desde ese país asiático, pero en el futuro se ensamblarán en la factoría andaluza, marcando así un paso más hacia adelante en esta nueva etapa industrial de Santana Motors.