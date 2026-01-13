El Peugeot 408 refuerza su carácter con una nueva imagen y un PHEV más potente

La novedad más evidente ligada a la actualización del Peugeot 408 es, junto a su calandra, la nueva firma luminosa trasera, inédita en la gama, de modo que se convierte en el primer modelo de la marca en incorporar la palabra Peugeot iluminada, integrada en una banda negra brillante que cruza de lado a lado y liga ambos pilotos. Este elemento se combina con el escudo frontal también iluminado y una reinterpretación de la firma de tres garras con leds en el frontal. En cuanto a los faros, tienen tecnología led en todas las versiones y son Matrix led en los acabados GT y GT Exclusive.

Otra novedad es el estreno del color exclusivo Flare Green, una tonalidad de alta sofisticación que varía sus matices del amarillo vivo al verde profundo según la luz, realzando los volúmenes de la carrocería. Asimismo, las llantas de 17”se ligan a las versiones microhíbridas en acabados Allure y Allure Business, las de 19”a las GT y GT Exclusive e híbridas enchufables en todos los acabados salvo el GT Exclusive, que reciben las de 20”.

Entre los elementos nuevos de diseño que estrena el 408 está la iluminación del nombre de la marca en la zona posterior, en la línea que une ambos pilotos.

Tres opciones mecánicas

En el apartado mecánico, la gama cuenta con la versión E-408, con un motor eléctrico de 213 CV (157 kW) y una batería de 58,2 kWh útiles -con celdas que emplean la química NMC 811-, que ofrece hasta 456 km de autonomía WLTP. Esa dispone de funcionalidades como el precalentamiento de la batería para hacer más rápidas las cargas de mayor potencia -con corriente continua pueden usarse hasta 120 kW-, la función Vehicle-to-Load (V2L) en su cargador embarcado que proporciona hasta 3,5 kW y el sistema Plug & Charge, que simplifica la recarga al no necesitarse tarjetas o aplicaciones para iniciarlas.

La versión eléctrica del 408 incorpora un cargador embarcado con la función V2L que le permite ceder energía de la batería a consumidores externos.

Junto a ella, el 408 alinea un nuevo sistema de propulsión híbrido enchufable de 240 CV exclusivo de este modelo dentro de la gama Peugeot. Reemplazaría al de 224 CV que venía usando hasta ahora y era su tope de potencia. Dispone, por un lado, de 180 CV que aporta por sí solo el motor de gasolina y 125 (92 kW) el eléctrico incorporado en el cambio automático de ocho marchas con el que es posible circular en ciudad durante 85 km si se emplea la totalidad de la energía contenida en su batería: 14,6 kWh.

La tercera opción mecánica, también híbrida pero en este caso gracias a una arquitectura eléctrica de 48 voltios, es la de 145 CV, siempre ligada a una caja automática de seis velocidades.

En el acabado más alto la instrumentación ofrece gráficos de carácter tridimensional como dotación diferencial.

En el interior, las novedades se concentran en la mejora de materiales, tejidos y acabados, así como en la incorporación de nuevos grafismos 3D en el cuadro digital de 10” del nivel GT Exclusive, además de una iluminación ambiental polícroma personalizable.

Por último, se ha reforzado la propuesta tecnológica y de servicios conectados con actualizaciones remotas (OTA), nuevas funciones en la aplicación MyPeugeot y un planificador de rutas o la gestión inteligente de la recarga para maximizar la autonomía. También incorpora la nueva función de límite de carga al 80 por ciento con corriente alterna en las versiones enchufables.