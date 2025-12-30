Opel muestra la renovación del Astra, con un frontal rediseñado, nuevos asientos y tecnología y cambios en su Electric

Los dos formatos del Opel Astra se preparan para un importante cambio. La principal novedad será la que atañe a su aspecto, con modificaciones que se concentran en su frontal. Así, adopta por primera vez una evolución del Opel Vizor, más estrecho, inspirado en el prototipo Corsa GSE Vision Gran Turismo. En el centro destaca el emblema de la marca, el Opel Blitz, ahora iluminado. Este elemento actúa además como origen de las nuevas franjas lumínicas horizontales y verticales que refuerzan el Opel Compass, que organiza los elementos de diseño del frontal.

A ello se suman nuevos diseños de llantas de 17 y 18" y las inéditas pinturas metalizadas para la carrocería Blanco Kontur y Verde Klover, que pueden combinarse con un techo negro.

Es el frontal el que asumen los más de los cambios estéticos y, en particular, gracias a la iluminación de su zona central y que incluye al logotipo de la marca.

Este modelo también integra la tecnología de iluminación matricial Intelli-Lux HD con más de 50.000 elementos, heredada del Grandland. Este sistema adaptativo ofrece una respuesta más rápida y precisa que las generaciones previas y añade módulos adicionales para iluminar mejor en los giros. Además, el sistema reduce el deslumbramiento producido por lluvia o niebla y es capaz de atenuar leds de forma selectiva al detectar señales de tráfico, con el fin de evitar reflejos molestos.

En el interior también hay cambios

El interior también recibe una actualización en ergonomía y confort. Por primera vez, incluso las versiones básicas, incorporan de serie los asientos Intelli-Seats, con un característico hueco central inspirado en los sillines de bicicletas de carretera. Este diseño reduce la presión sobre el coxis, mejora la postura y aporta confort adicional.

No hay cambios significativos en el salpicadero, pero sí en los asientos delanteros, con los que el Astra pretende ofrecer mayor confort y ergonomía.

La gama de asientos se completa con opciones con certificación AGR para los dos delanteros, dotados de calefacción con varios niveles de ajuste, soporte lumbar electroneumático, masaje y función memoria, además de tapizados ReNewKnit 100 por ciento reciclados y totalmente reciclables, con aspecto de ante.

Las versiones Electric se mantienen disponibles para ambas carrocerías y sin modificaciones en su motor, de 156 CV (115 kW). Lo que sí cambia es la batería.

En cuanto a su gama de motores, las novedades se centran en el Astra Electric, versión que amplía su autonomía hasta los 454 kilómetros homologados conforme a la norma WLTP gracias a una batería de 58 kWh. Esto supone 34 kilómetros adicionales respecto a la generación anterior. Además, incorpora un cargador embarcado con la función V2L que permite alimentar dispositivos externos como bicicletas eléctricas directamente desde el vehículo.