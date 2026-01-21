El número de vehículos en España crece un 2,2 por ciento en 2025, el mayor aumento desde 2018

El parque de vehículos asegurados en España alcanzó una media de 34.723.151 unidades durante el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), que recopila la información de los meses de octubre, noviembre y diciembre. En términos absolutos, el número de vehículos en circulación aumentó en 746.540 unidades respecto al mismo periodo del año anterior.

Este incremento se traduce en un crecimiento interanual del 2,2 por ciento, el más elevado desde el cuarto trimestre de 2018. La evolución de las tasas interanuales en los últimos trimestres muestra una tendencia claramente alcista, lo que apunta a una recuperación estructural del parque tras la moderación registrada durante los años de la pandemia, entre 2020 y 2022.

En comparación con el trimestre anterior, el parque móvil creció un 0,4 por ciento respecto, lo que equivale a 138.735 vehículos adicionales. Con este resultado, se encadenan quince trimestres consecutivos de incrementos, lo que implica que el número de vehículos en circulación ha aumentado de forma ininterrumpida durante casi cuatro años.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 4.778.531 altas de vehículos frente a 4.610.451 bajas, lo que arroja un saldo neto positivo de 168.080 unidades. Este balance incluye todo tipo de vehículos, desde turismos y motocicletas hasta furgonetas, camiones y autobuses, y confirma la fortaleza del crecimiento del parque móvil en el tramo final del año.