El MGS6 llega a España, un SUV C eléctrico con hasta 361 CV (266 kW) o 530 km de autonomía

El nuevo MGS6 EV es un SUV eléctrico con una carrocería de 4,71 m de largo, 1,91 de ancho y 1,67 de alto que, según la marca, pone especial énfasis en el espacio interior o el equipamiento.

El diseño exterior se caracteriza por una parrilla frontal dividida inspirada en el MG Cyberster, ópticas integradas y una línea de hombros marcada. El Cx es de 0,27 con el empleo de soluciones como parrilla activa, deflectores aerodinámicos y llantas optimizadas, de 19 y 20".

El MGS6 se pone a la venta con una opción con un motor trasero y otra con uno en cada eje, ambas con la misma batería de 77 kWh.

La versión Long Range 4x2 desarrolla, gracias a un único motor trasero, 244 CV (180 kW) y homologa hasta 530 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP con una batería NMC de 77 kWh brutos, de los que son útiles 74,3; mientras que la variante Dual Motor AWD incorpora un segundo motor eléctrico, alcanza 361 CV (266 kW) y ofrece 485 kilómetros de autonomía. Ambas admiten carga rápida con corriente continua usando potencias de hasta 144 kW, mientras que con alterna pueden recibir hasta 11 kW. Tiene la función V2L.

En términos de prestaciones, ambas versiones alcanzan 200 km/h de velocidad máxima y la aceleración de 0 a 100 km/h es de 7,3 s en la versión de propulsión y de 5,1 en la variante con tracción total.

Entre lo más destacable dinámicamente del MGS6 estaría su capacidad de frenada en caso de emergencia.

En su bastidor recurre a una suspensión delantera de tipo McPherson y una trasera multibrazo, ofrece al conductor cinco modos de conducción (Normal, Sport, Comfort, Custom y Snow) y un sistema de frenos desarrollado por MG junto a Continental, capaz -según la marca- de detener el vehículo desde 100 km/h en unos 36 metros. Un Porsche 911 (992), que es ya muy efectivo, en pruebas reales verificadas estaría en 34,1.

El MGS6 EV está desarrollado sobre la Modular Scalable Platform del grupo, que prioriza la habitabilidad interior gracias a una batería ultrafina, de sólo 11 cm.

Doble pantalla más un head-up display y la central con conexión inalámbrica para teléfonos con protocolos Android Auto y Apple CarPlay.

El MGS6 EV tiene un cuadro de instrumentos digital de 10,25", pantalla central de 12,8" y un sistema Head-Up Display con realidad aumentada. El sistema multimedia ofrece conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, servicios en línea y compatibilidad con aplicaciones de entretenimiento. La aplicación móvil iSMART permite controlar funciones remotas como localización, estado de batería o climatización previa del habitáculo, entre otras.

Incorpora asientos tapizados en cuero sintético y ante, calefactados en todas las plazas, conforme a la documentación de MG, por tanto no sólo las cuatro más próximas a las puertas que es lo más común; con ventilación y reglajes eléctricos en las plazas delanteras. También incluye un techo panorámico fijo de 1,96 m² o múltiples espacios portaobjetos, así como " materiales de tacto suave en todo el habitáculo". El maletero ofrece 674 litros de capacidad, a los que se suman hasta 124 adicionales en el compartimento delantero.

Con los asientos traseros abatidos y, por tanto, sólo dos plazas el volumen de carga llega a 1.910 litros.

Incluye el paquete de asistentes a la conducción MG Pilot, que reúne funciones como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia, la monitorización del estado del conductor o la alerta de tráfico cruzado trasero, entre otras más.

La versión Long Range 4x2 de 244 CV (180 kW) tiene un precio de tarifa 45.990 euros y la Dual Motor AWD de 321 CV (266 kW) de 48.990 euros; aunque éstos pueden quedar en 37.789 y 40.789 euros, respectivamente, si se contemplan todos los descuentos y ayudas a la compra posibles. Estos serían los 2.000 euros de descuento por financiación; 1.201 euros de ayuda de MG para la compra de vehículos eléctricos; 3.375 euros de ayuda del Gobierno correspondiente al Plan Auto+; 1.125 euros de ayuda de MG de su plan Made for Europe; y 500 euros de ayuda del Gobierno por Certificado de Ahorro Energético.