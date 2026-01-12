Mazda CX-6e, un nuevo SUV eléctrico con ADN chino y puesta a punto europea

Mazda iniciará el próximo verano la comercialización de un nuevo coche eléctrico. Se llamará CX-6e y no tiene nada que ver con ningún otro SUV de la marca a la venta en Europa: es una adaptación para este mercado de un coche que Mazda vende en China desde el año pasado, el EZ-60, donde lo fabrica una joint venture en la que participa junto a Changan. Es, por tanto, un SUV de origen semejante a la berlina de que dispone desde hace unos meses, el Mazda 6e.

Comparado con los SUV que conforman la gama con motores térmicos, el CX-6e se situaría a mitad de camino entre el CX-60, que tiene una carrocería que mide 4,75 m de largo; y el CX-80, con 5,00 m: la del nuevo eléctrico tiene 4,85 m, de modo que también es mucho mayor que el otro SUV eléctrico del que dispuso la marca, el MX-30 de 4,40 m. Sus otras dimensiones son 1,94 m de ancho y 1,62 de alto. En cuanto a la distancia entre ejes es de 2,90 m, por tanto, apenas de tres centímetros más larga que la del CX-60.

Llama la atención que, para conseguir la mejor aerodinámica posible -Mazda no proporciona dato alguno al respecto- el nivel de equipamiento más alto de los dos está equipado con retrovisores laterales con cámaras, así como con uno central del mismo tipo, aunque es posible elegir su funcionamiento como un espejo convencional.

Exclusivamente dispondrá de un sistema de propulsión eléctrico, con un motor de 258 CV (190 kW) y una batería de 78 kWh con celdas que utilizan química LFP.

El CX-6e sólo se venderá con un sistema de propulsión que cuenta con un motor en el eje delantero de 258 CV (190 kW) y que está alimentado por una batería de 78 kWh con química LFP. Su autonomía WLTP es de 484 km. Para las recargas con corriente continua admite potencias de hasta 195 kW y para las de alterna hasta 11.

En cuanto a las prestaciones, este SUV acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y tiene una velocidad punta de 185 km/h.

Forman parte de su equipamiento el Smart Brake Support delantero, aviso de obstrucción delantera, aviso de colisión trasera, detector de tráfico trasero, frenado de tráfico trasero, asistente de aviso y prevención de cambio de carril involuntario, alerta de cambio involuntario de carril, mantenimiento de carril de emergencia con asistente de ángulo muerto, asistente de velocidad inteligente, de límite de velocidad, el sistema que reduce el riesgo de una colisión secundaria, el control de ángulo muerto avanzado con prevención de ángulo muerto y el aviso de puerta abierta. También de un sistema que detecta la presencia de niños mediante una cámara interior, avisando en el caso de que se queden inadvertidamente en el asiento trasero.

Entre el equipamiento figuran los retrovisores laterales con cámaras que permiten optimizar la aerodinámica. También el interior puede funcionar como espejo o pantalla de una cámara más.

Según Mazda, su equipo del Centro Europeo de I+D de Obersursel (Alemania) ha intervenido para adaptar este SUV al comportamiento esperable por un cliente de este mercado. “Nuestros ingenieros han intervenido en todo: el ajuste del chasis, la dirección, la maniobrabilidad, los frenos y el comportamiento de los neumáticos. Se han empleado a fondo y han calibrado meticulosamente cada elemento individual para ofrecer una conducción entretenida y segura. Y, por supuesto, para cumplir la normativa europea y atender las preferencias de la clientela del continente. Así, por ejemplo, se ha optimizado la funcionalidad de la interfaz hombre-máquina (HMI), los elementos de asistencia a la conducción y los sistemas de seguridad activa, buscando que la tecnología resulte natural, reactiva y a la medida de la cultura de conducción de los europeos”, ha confirmado el director general de Mazda Motor Europa.

Asimismo, también el equipo europeo ha intervenido en el diseño del interior como del exterior, incluyendo la selección de colores -hay siete para la carrocería, con el Nightfall Violet como el más destacado- o acabados. A excepción del color Jet Black todos los tonos se combinan con el techo en negro. En cuanto a las llantas ambas están pintadas en negro, con 19” para el nivel Takumi y 21 para el Takumi Plus. Estas últimas serían opcionales en el primero de los dos.

Resulta muy original la disposición de la pantalla, con dos sectores diferenciados: el de la zona central, con recursos y funciones relacionados con el sistema de infoentretenimiento y conducción, y el de la situada frente al acompañante.

El habitáculo dispone de una iluminación que recorre todo el salpicadero o un techo solar de 1,05 m2. Para las tapicerías se ofertan tres variantes de color: Maztex -una combinación de cuero sintético y tejido- en beige o negro para los Takumi o en combinación de amatista y blanco para los Takumi Plus. En este caso, los asientos delanteros y traseros son calefactados y ventilados. Los delanteros, asimismo, tienen altavoces en sus reposacabezas.

El conductor puede elegir entre los modos de ajuste Normal, Sport e Individual, así como entre cuatro específicos para la frenada regenerativa en ese último, con uno de ellos en el que no se produce retención cuando se deja de acelerar.

El maletero del nuevo CX-06e ofrece una capacidad de 468 litros, casi 100 menos que el CX-60.

Para ello cuenta con una pantalla táctil de 26” que se extiende del centro del salpicadero hacia el acompañante. Ofrece un diseño personalizable, dividido en dos secciones. Como complemento de ella, el conductor recibe información a través de un head-up -display.

Esta pantalla es compatible con Apple CarPlay y Android Auto y su equipo de sonido dispone de 23 altavoces un amplificador de 1.280 W. Además, cuenta con reconocimiento por voz y soporta control por gestos. Con el primero puede ajustarse también la iluminación ambiental con 256 colores, mientras que el segundo admite el control del equipo de audio o la navegación, por ejemplo.

En su carrocería llama la atención la inclinación de la luneta trasera. En todos los casos el techo es negro, lo que supone un elemento de contraste respecto a la mayoría de los colores de la gama.

Este CX-6e también tiene cuatro modos que, con una única orden, ajustan diferentes funciones para adaptarse a distintas situaciones. Entre ellas está el modo Pet Comfort, para climatizar el habitáculo de cara a la estancia de animales o alimentos; el Descanso, que determina la posición de asientos y apaga la iluminació exterior e interior; el Relax, que reorganiza distintos sistemas según las referencias de los ocupantes; o el de Túnel de lavado.

Es posible determinar, en este caso a través de una aplicación, cómo se debe realizar el proceso de carga así como, también mediante ésta, permitir el acceso hasta a tres usuarios, permanentemente o de forma limitada.