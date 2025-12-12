El Kia EV3, ganador del premio al Mejor Coche del Año en España 2026

Kia, por segunda vez en su trayectoria, ha obtenido el premio al mejor coche lanzado en 2026 que otorga el periódico ABC. Lo ha conseguido con el EV3, un SUV compacto eléctrico, con 4,30 m de largo y disponible con dos sistemas de propulsión eléctricos, ambos con un único motor de 204 CV (150 kW): uno con una batería de 58,3 kWh que permite homologar una autonomía de hasta 436 km y otro con otra de 81,4 kWh que obtiene conforme a la misma norma WLTP hasta 605 km.

A lo largo de los 54 años de este premio han obtenido el máximo galardón otros eléctricos, como es el caso del Renault 5 E-Tech, elegido como tal el año pasado. También lo obtuvo en 2024 el Hyundai Kona y, si bien éste no es específicamente eléctrico, fue el primer premiado en contar en su gama con una versión con este tipo de sistema de propulsión.

El grupo Joly, a través del Diario de Cádiz, forma parte del jurado profesional -periodistas especializados en motor y en activo de diferentes medios de todo el país- que, junto a los lectores del periódico, elige al ganador.

Todos los candidatos

Los doce candidatos fueron presentados el pasado 12 de noviembre, conformando un listado en el que, como es el caso del EV3 de Kia, ya figuran numerosos eléctricos, lo que refleja un evidente cambio del mercado.

Así, los BYD Dolphin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro S400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 E-Tech y Skoda Elroq formaban los elegidos por el periódico y por los que habían de votar jurados y lectores antes de las 24:00 del 5 de diciembre. Cinco días después se determinó el ganador en virtud de los votos registrados notarialmente y con distintas ponderaciones: el peso sobre el voto final fue de un 70 por ciento del jurado profesional, 25 por ciento de suscriptores y 5 por ciento de usuarios registrados.

El favorito del jurado profesional fue el último lanzamiento de Dacia, el Bigster, un SUV que entre su oferta cuenta con un sistema de propulsión híbrido.

Tras el Kia EV3, que obtuvo 25,17 por ciento de los votos, la segunda posición fue para el Dacia Bigster con 23,68 por ciento, seguido del Hyundai Inster con 6,45 por ciento. Los Lexus RZ, con un 6,21 por ciento, y Citroën C5 Aircross, con un 6,19 por ciento de los votos, cerraron el top cinco de esta quincuagésima edición del premio.

El Dacia Bigster fue el preferido del jurado profesional, seguido del Kia EV3, Hyundai Inster, Lexus RZ y Citroën C5 Aircross, luego fueron los votos de suscriptores fundamentalmente, por delante de los lectores, los que determinaron la composición del ránking final.